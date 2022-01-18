В Кореновске Краснодарского края открыли новый акушерско-гинекологический корпус

© minzdravkk.ru

Новый корпус включает женскую консультацию, гинекологическое и акушерское отделения. Оба они рассчитаны на 60 коек, имеют смотровые кабинеты, хирургическое отделение с оперблоком, родовые боксы, палаты совместного пребывания женщин и новорожденных — оснащены всем необходимым. Появились аппараты выхаживания недоношенных детей, аппарат УЗИ с датчиками для младенцев.

В женской консультации на 100 посещений имеются кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, кардиотокографии, УЗИ, психолога, палата временного пребывания пациенток и школа для беременных. Всего закуплено более 500 единиц техники, в том числе высокотехнологичной в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения».

© minzdravkk.ru

© minzdravkk.ru

© minzdravkk.ru

© minzdravkk.ru

© minzdravkk.ru

© minzdravkk.ru