В Кореновске Краснодарского края открыли новый акушерско-гинекологический корпус
Новый корпус включает женскую консультацию, гинекологическое и акушерское отделения. Оба они рассчитаны на 60 коек, имеют смотровые кабинеты, хирургическое отделение с оперблоком, родовые боксы, палаты совместного пребывания женщин и новорожденных — оснащены всем необходимым. Появились аппараты выхаживания недоношенных детей, аппарат УЗИ с датчиками для младенцев.
В женской консультации на 100 посещений имеются кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, кардиотокографии, УЗИ, психолога, палата временного пребывания пациенток и школа для беременных. Всего закуплено более 500 единиц техники, в том числе высокотехнологичной в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения».
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