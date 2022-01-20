КАМАЗ готовит еще одну модель с новой кабиной K5
Камский автозавод готовится выпустить новую модель грузовика 53251 — ее фото опубликовали в свободном доступе. Это бортовая модель 4×2 с новейшей кабиной K5 в зауженном, «строительном» исполнении (то есть она аналогична не дальнобойному Mercedes-Benz Actros, а строительной модели Arocs).
53251 планируют предлагать в двух вариантах длины со снаряженной массой 6600 кг базовый и 6900 кг — удлиненный. Полная масса в обоих случаях — 19 000 кг, то есть грузоподъемность — 12 100-12 400 кг.КАМАЗ-53251 по выбору заказчика будет оснащаться турбодизелем Cummins ISBe (объем — 6,7 л, мощность — 310 л.с.) российского производства или метановым Weichai WP7NG (7,4 л, 250 л.с.) из Китая.
Презентация КАМАЗа-53251 состоится в ближайшие месяцы.Пока единственной серийной моделью КАМАЗа с кабиной K5 является дальнобойный тягач КАМАЗ-54901, выпускаемый с мая 2019 года.
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