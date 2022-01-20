Ход строительства новых пассажирских терминалов аэропортов в Новый Уренгой и Южно-Сахалинск

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Готовность нового пассажирского терминала аэропорта Новый Уренгой достигла 50%

На сегодняшний день в рамках строительства нового пассажирского терминала крупнейшего ямальского аэропорта произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций основного здания и галерей телетрапов — использовано свыше 1500 тонн металла. Строители ведут работы по монтажу сэндвич-панелей (выполнено 95%), наружных витражей (15%) и стеклопакетов (5%), работы по устройству кровли (85%). Завершено устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей. Ведётся прокладка коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания; а также внутренних инженерных сетей: линий электропитания, вентиляции, водопровода. Строители приступили к возведению стен между помещениями внутри терминала, лестничных пролётов и шахт лифтов. В работах задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих.

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Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство новой аварийно-спасательной станции и новой котельной мощностью 20 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала. Работы по строительству этих объектов ведутся параллельно с пассажирским терминалом. На сегодняшний день на строительной площадке новой аварийно-спасательной станции (АСС) произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций, наружных сэндвич-панелей и кровли, а также устройство фундаментов под пожарные резервуары. Сейчас строители возводят внутренние перегородки. Завершены строительство здания и монтаж оборудования новой котельной, ведутся пуско-наладочные работы.

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Проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой управляющая компания «Аэропорты Регионов» ведет в рамках заключенного в марте 2018 года с Правительством ЯНАО концессионного соглашения. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 19,6 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пас. в час.

Срок сдачи объектов — 4 квартал 2022 года.

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