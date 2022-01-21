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Авиация

Авиакомпания RedWings получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

21 января борт RA-89184 (95220) рейсом WZ107 перелетел из Жуковского в Пулково.Это третий поставленный в этом году Суперджет 100.

RA-89184 (95220) совершил первый полёт 15 ноября 2021 г.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Red Wings"
  • Нет аватара vlTepes
    21.01.2214:53:56

    3 в этом году уже. В эксплуатации у RW уже 13 бортов

    #1246402
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    21.01.2216:43:05

    так три недели прошло — три суржика поставлено. неплохо.

    #1246409
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