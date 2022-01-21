В Саратовской области запущен завод полимерных материалов
В Энгельсе Саратовской области 21 января состоялось открытие Саратовского завода полимерных материалов.
После выхода на полную производственную мощность СЗПМ будет производить 20 тыс. т полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) для замещения импорта конструкционных пластмасс на внутреннем рынке.
Общий объем инвестиций в основной капитал при реализации проекта «Саратовского завода полимерных материалов» составил более 420 млн рублей.
На предприятии создано 30 высокотехнологичных рабочих мест. Производство максимально автоматизировано, для обеспечения работы линий требуется смена в составе всего 5 человек.
Инвестиционный проект по созданию Саратовского завода полимерных материалов был реализован при поддержке Правительства региона.
Сбыт новой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке. В числе заказчиков — крупнейшие мировые компании, локализующие в России производство автомобилей, бытовой техники и комплектующих для них.
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