СВП «Бирюса» пополнило флот компании «Водоходъ»

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Флот судоходной компании «Водоходъ» пополнило судно на воздушной подушке (СВП) «Бирюса». Об этом сообщили 20 января в управлении судостроения и реновации флота компании.

Испытания нового пассажирского судна успешно прошли на реке Свирь в районе города Подпорожье несколькими днями ранее.

По данным «Водохода», «Бирюса» является на текущий момент самым большим в России в классе СВП. Судно способно развивать скорость до 75 км/ч на снежном покрове толщиной 3-5 см и преодолевать снег толщиной до 1 м.СВП «Бирюса» будет работать на Байкал. В первую экспедицию по уникальному озеру новое судно отправится 9 февраля.

Высота воздушной подушки судна составляет 0,9 м, что позволяет ему двигаться над различными препятствиями, будь то перемещение по суше, льду или воде, при этом пассажиры могут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах с откидной спинкой, пока не прибудут в место назначения.

Наличие пропеллеров позволяет разворачивать судно на месте, двигаться назад, осуществлять высадку пассажиров на любом необорудованном берегу, благодаря чему путешественники смогут попасть в самые красивые и труднодоступные места по маршруту.

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Двухслойное остекление обеспечивает пассажирам дополнительную шумо- и теплоизоляцию. На борту судна также имеется санузел и места для перевоза багажа пассажиров.

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Судно на воздушно подушке «Бирюса» — справка

Завод-строитель — судоверфь «Парма»

Длина — 18,5 м

Ширина — 8 мОсадка — 0,48 м

Скорость на гладкой воде — 50 км/ч

Скорость по льду и снегу до 5 см — 75 км/ч

Количество посадочных мест — 36