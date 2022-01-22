СВП «Бирюса» пополнило флот компании «Водоходъ»
Флот судоходной компании «Водоходъ» пополнило судно на воздушной подушке (СВП) «Бирюса». Об этом сообщили 20 января в управлении судостроения и реновации флота компании.
Испытания нового пассажирского судна успешно прошли на реке Свирь в районе города Подпорожье несколькими днями ранее.
По данным «Водохода», «Бирюса» является на текущий момент самым большим в России в классе СВП. Судно способно развивать скорость до 75 км/ч на снежном покрове толщиной 3-5 см и преодолевать снег толщиной до 1 м.СВП «Бирюса» будет работать на Байкал. В первую экспедицию по уникальному озеру новое судно отправится 9 февраля.
Высота воздушной подушки судна составляет 0,9 м, что позволяет ему двигаться над различными препятствиями, будь то перемещение по суше, льду или воде, при этом пассажиры могут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах с откидной спинкой, пока не прибудут в место назначения.
Наличие пропеллеров позволяет разворачивать судно на месте, двигаться назад, осуществлять высадку пассажиров на любом необорудованном берегу, благодаря чему путешественники смогут попасть в самые красивые и труднодоступные места по маршруту.
Двухслойное остекление обеспечивает пассажирам дополнительную шумо- и теплоизоляцию. На борту судна также имеется санузел и места для перевоза багажа пассажиров.
Судно на воздушно подушке «Бирюса» — справка
Завод-строитель — судоверфь «Парма»
Длина — 18,5 м
Ширина — 8 мОсадка — 0,48 м
Скорость на гладкой воде — 50 км/ч
Скорость по льду и снегу до 5 см — 75 км/ч
Количество посадочных мест — 36
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.