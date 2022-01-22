Новые сельские школы открыли в регионах

© sakhanews.ru

Республика Саха-Якутия

с. Тамалакан

В селе Тамалакан Верхневилюйского района Якутии построили новый детский сад с малокомплектной школой. В одноэтажном здании площадью 2 435,1 кв. метров разместились школа на 100 учащихся и детский сад на 45 воспитанников, каждое учреждение имеет отдельный вход.

© sakhanews.ru

Детский сад расположен в юго-западной части здания, где размещены две групповые ячейки, зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. В школе разместились учебные кабинеты начальных и старших классов, кабинеты химии и физики, лаборантские, компьютерный класс, мастерские, библиотека, учительские, методические кабинеты, пищеблок с обеденным залом на 34 места и спортивный зал.

Shkolasad Tamalakan 2 © 100yakutia.ru

Shkolasad Tamalakan 4 © 100yakutia.ru

Shkolasad Tamalakan 5 © 100yakutia.ru

Tobuya 1 © 100yakutia.ru

© sakhanews.ru

https://100yaku...nie-shkoly-sada

https://www.1sn.ru/275800.html

© sakha.gov.ru

с. Огородтах

В селе Огородтах Усть-Алданского улуса 14 января торжественно открыли современную, двухэтажную школу на 220 учебных мест. Она полностью оснащена всем необходимым оборудованием для полноценного обучения детей и работы педагогов. Объект был построен в рамках национального проекта «Образование».

© ysia.ru

Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием, предусмотрены отдельные предметные кабинеты, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерные кабинеты, центр «Точка роста», мастерские, живой уголок, кабинет хореографии, библиотека, объект полностью благоустроен, установлены душевые комнаты.

© ysia.ru

© ysia.ru

В настоящее время в Соттинской средней школе обучаются 178 детей в 11 классах-комплектах. За последние пять лет школьники успешно выступают во многих Всероссийских мероприятиях, ежегодно становятся финалистами регионального этапа государственных олимпиад. Воспитанники спортивных секций показывают лучшие результаты на республиканских, дальневосточных турнирах по вольной борьбе, в соревнованиях по мас-рестлингу и военно-спортивных соревнованиях. Многие обучающиеся являются обладателями гран-при в различных творческих фестивалях и конкурсах.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

https://ysia.ru...tu-obrazovanie/

https://www.sak...view/id/3300011

© lentv24.ru

Ленинградская область

г.Сертолово

19 января состоялось открытие Сертоловской СОШ № 3 в Ленобласти. Новое общеобразовательное учреждение расположено в трехэтажном здании и рассчитано на 825 человек.

© lentv24.ru

В школе оборудовали три современных компьютерных класса, вся техника объединена в единую локальную сеть с доступом к интернету. В фойе и холлах предусмотрели места для отдыха, информационные панели и сенсорные киоски.

© lentv24.ru

https://lenobla...kolu/101630438/

© krasniy-sulin.ru

Ростовская область

пос. Красный Сулин

18 января, в Красном Сулине состоялось торжественное открытие новой школы. Строительство было начато в 2019 г. Комплекс образовательного учреждения общей площадью почти 15 тысяч кв. м состоит из двух трехэтажных блоков, соединенных теплым переходом. Посещать образовательное учреждение смогут 600 детей в одну смену.

© donland.ru

© donland.ru

Спортивные объекты школы включают площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговую дорожку, поле для мини-футбола, игровые площадки, тренажерную зону, площадку для гимнастики, спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятия хореографией.

© donland.ru

Имеются актовый зал на 258 мест, библиотека с читальным залом, столярная и слесарная мастерские, мастерская для обработки тканей и технологии, столовая на 300 мест. Пищеблок оснащен профессиональным технологическим оборудованием для собственного производства. Медицинский пункт — это пять специально оборудованных кабинетов.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

https://www.don....ru/news/16837/

https://krasniy...alos/101600381/