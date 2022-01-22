Новые сельские школы открыли в регионах
Республика Саха-Якутия
с. Тамалакан
В селе Тамалакан Верхневилюйского района Якутии построили новый детский сад с малокомплектной школой. В одноэтажном здании площадью 2 435,1 кв. метров разместились школа на 100 учащихся и детский сад на 45 воспитанников, каждое учреждение имеет отдельный вход.
Детский сад расположен в юго-западной части здания, где размещены две групповые ячейки, зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. В школе разместились учебные кабинеты начальных и старших классов, кабинеты химии и физики, лаборантские, компьютерный класс, мастерские, библиотека, учительские, методические кабинеты, пищеблок с обеденным залом на 34 места и спортивный зал.
Shkolasad Tamalakan 2 © 100yakutia.ru
Shkolasad Tamalakan 4 © 100yakutia.ru
Shkolasad Tamalakan 5 © 100yakutia.ru
https://100yaku...nie-shkoly-sada
https://www.1sn.ru/275800.html
с. Огородтах
В селе Огородтах Усть-Алданского улуса 14 января торжественно открыли современную, двухэтажную школу на 220 учебных мест. Она полностью оснащена всем необходимым оборудованием для полноценного обучения детей и работы педагогов. Объект был построен в рамках национального проекта «Образование».
Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием, предусмотрены отдельные предметные кабинеты, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерные кабинеты, центр «Точка роста», мастерские, живой уголок, кабинет хореографии, библиотека, объект полностью благоустроен, установлены душевые комнаты.
В настоящее время в Соттинской средней школе обучаются 178 детей в 11 классах-комплектах. За последние пять лет школьники успешно выступают во многих Всероссийских мероприятиях, ежегодно становятся финалистами регионального этапа государственных олимпиад. Воспитанники спортивных секций показывают лучшие результаты на республиканских, дальневосточных турнирах по вольной борьбе, в соревнованиях по мас-рестлингу и военно-спортивных соревнованиях. Многие обучающиеся являются обладателями гран-при в различных творческих фестивалях и конкурсах.
https://ysia.ru...tu-obrazovanie/
https://www.sak...view/id/3300011
Ленинградская область
г.Сертолово
19 января состоялось открытие Сертоловской СОШ № 3 в Ленобласти. Новое общеобразовательное учреждение расположено в трехэтажном здании и рассчитано на 825 человек.
В школе оборудовали три современных компьютерных класса, вся техника объединена в единую локальную сеть с доступом к интернету. В фойе и холлах предусмотрели места для отдыха, информационные панели и сенсорные киоски.
https://lenobla...kolu/101630438/
Ростовская область
пос. Красный Сулин
18 января, в Красном Сулине состоялось торжественное открытие новой школы. Строительство было начато в 2019 г. Комплекс образовательного учреждения общей площадью почти 15 тысяч кв. м состоит из двух трехэтажных блоков, соединенных теплым переходом. Посещать образовательное учреждение смогут 600 детей в одну смену.
Спортивные объекты школы включают площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговую дорожку, поле для мини-футбола, игровые площадки, тренажерную зону, площадку для гимнастики, спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятия хореографией.
Имеются актовый зал на 258 мест, библиотека с читальным залом, столярная и слесарная мастерские, мастерская для обработки тканей и технологии, столовая на 300 мест. Пищеблок оснащен профессиональным технологическим оборудованием для собственного производства. Медицинский пункт — это пять специально оборудованных кабинетов.
https://www.don....ru/news/16837/
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