В «Норникеле» начал работу первый робот-сварщик

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Новый робот сверхточен, он может выполнять любые виды сварки и резки, в том числе лазерную. Благодаря автоматизации процесс сварки стал безопаснее и экологичнее.

Первый робот-сварщик — это пилотный проект завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса. В Норильске сегодня реализуется сразу несколько крупных строительных проектов, что требует от завода повышения производительности и качества продукции. Помочь в этом призван японский промышленный робот Kawasaki. Норильск стал самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.

Конструкция состоит из трех роботов, двух сварочников и позиционера.

Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота и человека и оберегает оператора от слепящих искр сварки. Два наклонных стола вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют повернуть деталь в удобное положение, что увеличивает производительность и скорость и улучшает качество шва. Эффект от применения робота — увеличение производительности примерно в три раза.

© nornickel.ru

«Программа задается автоматически. Чтобы ее написать, не нужен специальный программист. Достаточно либо сварщика, либо человека, который уже имеет опыт работы со станками с числовым программным управлением, плазмой, лазером. После того как вы один раз прописали алгоритм действий, запускаете повтор, и робот варит раз за разом», — рассказывает Александр Названов, инженер компании FAM-Robotics (официальный интегратор промышленных роботов Kawasaki на территории России).

С появлением робота рабочий процесс сварщика стал безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом на расстоянии, а робот автоматически отключается, когда в рабочую зону заходит посторонний.

«Это пилотный проект. Если он покажет себя хорошо, мы будем увеличивать количество промышленных роботов на производстве», — отметил исполняющий обязанности начальника цеха по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металлов завода стройматериалов Норильского обеспечивающего комплекса Игорь Гладков.