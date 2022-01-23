Красноярский завод холодильников выпустил новые модели с системой Full No Frost (серия 800 NF)

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Красноярский завод холодильников представляет новую линейку двухкамерных холодильников «Бирюса» серии Full No Frost (серия 800 NF). Модели сочетают в себе лаконичный дизайн, функциональность и комфорт. Новый внешний дизайн: изменилась форма дверей и ручек. В единую зону для овощей и фруктов добавлен разделитель. Произведены внутренние конструктивные изменения. Улучшена работа охлаждающей системы.

Увеличенные по высоте двери со скрытыми накладками придают холодильнику утонченность и строгость. Утопленные скрытые ручки не выступают за габариты и гармонично вписываются в общий экстерьер холодильника. В холодильниках предусмотрена система дозакрывания дверей.

© biryusa.ru

Внутреннее пространство холодильного отделения можно организовать под свои потребности: полки переставляются по высоте, в отделении для овощей и фруктов есть специальный разделитель. Система Multi Air Flow обеспечивает равномерное охлаждение по всему объему.

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Система регулировки влажности Humidity Control в отделении для овощей и фруктов позволяет выбрать оптимальный режим хранения.

© biryusa.ru

В морозильном отделении ящики оснащены фиксаторами против выпадения, а дополнительные боковые ручки удобно использовать при полной загрузке продуктами.

Модельный ряд холодильников Full No Frost включает 4 базовые модели. Доступные цвета: белый, металлик, матовый графит, бежевый, оранжевый, красный и нержавеющая сталь.

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Красноярский завод холодильников «Бирюса» — один из крупнейших производителей холодильной техники в России. Основные направления деятельности — производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования.

Подробные характеристики моделей можно посмотреть в каталоге.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла. Широко развитая сеть сервисных центров позволяет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции на всей территории продаж.

В 1964 году начат серийный выпуск холодильников «Бирюса». Название «Бирюса» было дано в честь одной из красивейших горных рек Сибири.