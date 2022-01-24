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С-400. Секрет ракеты.

©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/vDP9xpOdLDk

Военная приёмка, ПВО, С-400,
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