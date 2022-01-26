Алтайская компания «СиСорт» открывает в Европе выставочные залы со своим оборудованием

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по производству фотосепараторов — оборудует выставочный зал своей продукции в Чехии, создание такой площадки также планируется во Франции. Готовится открытие представительств в Испании и Сербии.

«Несмотря на пандемию коронавируса, 2021 год стал лучшим в работе экспортного направления „СиСорт“ за всю историю. После двухлетнего перерыва мы восстановили работу представительства в Чехии, в городе Оломоуц, а теперь создаем там выставочный зал с хорошей экспозицией. В нем будет представлен наш фотосепаратор „Смарт Сорт“ (SmartSort) в максимальной комплектации, большая красивая площадка под это оборудование, транспортеры собственной разработки», — рассказывает начальник отдела ВЭД «СиСорт Александр Старков.

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За границей, в 17 странах мира, работают 22 представительства «СиСорт». Речь, например, о Греции, Австрии, Германии, Латвии, Эстонии, Молдавии, Польше. В ряде стран уже оборудованы выставочные залы.

«Недавно у нас появился новый партнер во Франции, в городе Анси, 24 января он прилетел к нам в Барнаул посмотреть производство и обучиться тонкостям работы на наших фотосепараторах. Представительства в этой стране уже есть также в городах Лаваль и Даруа. В перспективе планируется открытие во Франции выставочного зала, в котором покажем наши последние разработки. Также в планах на первое полугодие 2022 года — открытие представительств в Испании и Сербии», — рассказывает Старков.

© csort.ru

Сегодня треть всех произведенных «СиСорт» фотосепараторов идет на экспорт. Первая продажа произведенного на Алтае аппарата для сортировки сыпучих продуктов в Европу состоялась в 2015 году по итогам участия в крупнейшей выставке аграрного машиностроения «Agritechnica» в Германии. В этом году компания также планировала принять участие в мероприятии.

«Выставку «Agritechnica», к сожалению, отменили из-за коронавируса, перенесли на 2023 год. В Европе к нам относятся довольно благожелательно. Часто на выставках к нам на стенд подходят покупатели, которые уже приобрели нашу машину, и они же уговаривают тех гостей стенда, кто ещё думает. Такие рекомендации дорогого стоят. Сегодня наши фотосепараторы используют в Европе на различных предприятиях», — рассказывает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Пандемия коронавируса научила компанию «СиСорт» работать эффективнее и быстрее. Так, теперь большинство работ по запуску и настройке фотосепараторов можно выполнить дистанционно, не выезжая из Барнаула. Это особенно ценится европейскими клиентами. Кроме того, заказчик экономит время, выбрав фотосепаратор «СиСорт».

«Пусть мы находимся далеко, но транспортные пути на Запад довольно пустые, потому что все грузы идут из Европы к нам. Доставка оборудования до ЕС занимает до 14 дней. Производство машины — еще около 14 дней. То есть мы предлагаем клиенту поставку менее чем за месяц, это очень быстро. Итальянским компаниям, например, на это нужно до 90 дней», — отмечает Старков.

В перспективе «СиСорт» планирует сократить и этот срок. Это станет возможным благодаря открытию сборочного производства в Европе. Компания пользуется помощью Российского экспортного центра.