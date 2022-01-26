Группа «Россети» завершила самый масштабный проект в электросетевом комплексе Северо-Запада

© sun9-85.userapi.com

Новый транзит стал самым масштабным в проекте по модернизации электросетевого комплекса, его протяженность достигла 1,1 тысячи километров. Для строительства объекта потребовались инвестиции в сумме 59 млрд рублей.

Более 90% примененного оборудования произведено в России.

Новый энерготранзит был проложен параллельно первой цепи транзита, построенной около 30 лет назад, в Республике Карелия, Мурманской и Ленинградской областях. Отмечается, что мощность старой магистрали была недостаточна для полноценной эксплуатации Кольской атомной электростанции и гидроэлектростанций, а также других энергетических предприятий региона.

Пропускная способность второй цепи транзита способствует увеличению мощности, передаваемой по Кольско-Карельскому транзиту, в 1,5 раза — до 615 мегаватт. Это в свою очередь исключит риски работы энергосистем Республики Карелия и Мурманской области отдельно от единой энергетической системы России, а также покроет нынешние и будущие потребности в электрической энергии. В планах компании — задействовать новый объект для увеличения мощности крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции — Кольской ВЭС.

Вторая цепь Кольского-Карельского транзита стала беспрецедентным по масштабу сетевым проектом, реализуемым на Северо-Западе России. В ходе выполнения проекта были установлены новые распределительные пункты, построены более тысячи километров ЛЭП, модернизированы существующие электроподстанции.

© sun9-85.userapi.com

«Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов, снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более трех миллионов человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики», — отметил глава энергокомпании.

В рамках проекта было установлено порядка 3,5 тысячи опор, также был построен высоковольтный переход через реку Свирь, его протяженность составила 1,5 километра, а высота опор достигла 73 метра. Вместе с тем были запущены два новых распределительных пункта с напряжением 330 киловольт: «Каменный бор» и «Борей». Работы велись специалистами компании «Россети ФСК ЕЭС».

Кроме того, были реконструированы четыре существующих центра питания мощностью 330 киловольт в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия.