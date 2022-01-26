На заводе пожарных роботов «ЭФЭР» в Карелии открылось здание сборочного производства
«ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» в Петрозаводске — инновационное предприятие, один из лидирующих российских производителей роботизированных систем пожаротушения и ствольной пожарной техники, ведущее свою деятельность с 1984 года.
Продукция предприятия широко используется для защиты пожароопасных объектов на территории России и СНГ. Карельскими роботами оборудованы многие спортивные сооружения России, предприятия нефтегазовой отрасли, самолетные и вертолетные ангары, в частности, в Шереметьево и Внуково, отрасли судостроения и энергетики.
В настоящее время предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект «Создание цифрового производства Завода пожарных роботов в 2019-2023 гг.», в рамках которого в конце прошлого года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания сборочного производства. Это позволило увеличить количество рабочих мест, производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, а также сократить сроки разработки изделий.
Инвестпроект реализуется за счет собственных средств, средств господдержки: субсидии министерства экономического развития Карелии в 2019-2021 годах составили 51 млн рублей. Кроме того, был предоставлен льготный займ Фонда развития промышленности в размере 38 млн рублей.
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