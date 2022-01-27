На Горном Алтае открылась новая молочная ферма
25 января в селе Гусевка Чойского района состоялось торжественное открытие молочной фермы на 200 голов.
В животноводческий комплекс входят коровник на 200 голов, родильное отделение с профилакторием, молочный блок, склад для хранения кормов, вспомогательные сооружения, среди которых два модульных здания санитарных пропускников и здание КПП.
Животные для фермы были приобретены в АКХ «Ануйском» Алтайского края, которое является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота симментальской породы. На ферме планируется производить до 3 тонн молока в сутки.
Создано 22 рабочих места для местных жителей.
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