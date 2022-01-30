Трёхсекционный трамвай начал курсировать по маршруту № 18 в Екатеринбурге

© екатеринбург.рф

Трёхсекционный трамвай начал курсировать в уральской столице по маршруту № 18. Как сообщили в ЕМУП «Гортранс», сейчас вагон работает в тестовом режиме на традиционных городских маршрутах, а особую актуальность такой подвижной состав обретёт при запуске новой трамвайной линии в Академический район.

Отечественный низкопольный трамвай модели 71-418 полностью укомплектован узлами российского производства, большая часть из которых изготавливается на Уралтрансмаше. Его длина — почти 28 метров, максимальная пассажировместимость — 286 человек. Разогнаться он может до 62 километров в час.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

Новая техника отвечает всем необходимым требованиям организации комфортных перевозок. Кабина водителя и салон оснащены кондиционерами и системой обогрева, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-розетками, пандусами для маломобильных групп населения. При помощи специальных кнопок, расположенных в салоне, пассажиры могут самостоятельно открывать двери трамвая — для безопасности процесс сопровождается звуковыми и световыми сигналами.

Примечательно, что для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и депо — вагон полностью вписывается в существующую городскую инфраструктуру.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/JIwplFTvz6k