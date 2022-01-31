Завод Воровского первым в стране предлагает годовую гарантию и буровой компьютер

Фото механического участка © Фото из открытых источников

Установки разведочного бурения этого производителя теперь объединяют в себе буровой компьютер, гарантию 24 месяца и признанное качество.Одним из новшеств, представленных ОЗБТ им. В.В. Воровского стал удалённый мониторинг буровых установок в онлайн-платформе на основе сбора данных телеметрии — «буровой компьютер».

Механический участок © Фото из открытых источников Люди - главный потенциал! © Фото из открытых источников Станки ЧПУ © Фото из открытых источников Качество как приоритет © Фото из открытых источников Запчасти и инструменты проходят ОТК © Фото из открытых источников © Фото из открытых источников © Фото из открытых источников © Фото из открытых источников © Фото из открытых источников УРБ 2Д3 на базе Урал © Фото из открытых источников

На предприятии отмечают, что тема удаленного управления в бурении совершенно не развита среди буровиков нашей страны, хотя имеет огромное значение и для продуктивности бурения и для безопасности.

«Все началось с того, что в 2018 году все металлообрабатывающие станки на заводе были оснащены системой мониторинга работы, по которой отслеживается эффективность их загрузки и использования. Мы увидели огромный скрытый потенциал для роста производственной эффективности» — отмечает заместитель по производственной системе и качеству ОЗБТ им Воровского, Козин Илья.

В наши дни машинисты буровых установок и руководители буровых работ сталкиваются с целым рядом проблем: невыполнение технических условий проекта скважин (глубина бурения меньше, чем по проекту); несоблюдение технологии бурения (неэффективные режимы по скорости вращения инструмента, давления на забой и т. п. ); неэффективное использование рабочего времени персоналом (низкий коэффициент времени работы техники направленной на разрушение забоя); не контролируемые затраты на горюче-смазочные материалы. Зачастую, работа удаленно буровой установки и ее персонала полностью бесконтрольна. Специалисты сходятся во мнении, что «буровой компьютер» — единственный способ, для точного контроля параметров бурения.

Отметим, что данная система производит сбор и передачу следующей информации: глубину скважин, координаты скважин, тип бурения, расход топлива и ГСМ, обороты, момент, скорость, подача и другие параметры. А также фиксирует время, потраченное на бурение относительно всего времени работы машины на объекте, и время на СПО.

На ОЗБТ проведены все необходимые испытания «бурового компьютера». По желанию заказчика, каждая УРБ может быть оснащена подобной системой. При этом, на предприятии подчеркивают, что для установок УРБ 2Д3 телеметрия войдёт в стандартную комплектацию машин.

Вторым принципиальным новшеством буровых установок, производимых компанией ОЗБТ, стала усовершенствованная гарантия — 24 месяца. Теперь возможность двухлетнего обслуживания предоставляется не только в качестве привилегии, но и всем партнёрам завода Воровского.

В настоящее время, современным потребителем гарантия более чем в 12 месяцев воспринимается как должное, но при этом потребителю не нужен бесплатный гарантийный ремонт, ему необходима техника, которая не ломается. На заводе проведено большое количество изменений в технологических процессах производства, при сборке конструкции подобраны качественные поставщики.

В настоящее время, современным потребителем, гарантия более чем в 12 месяцев воспринимается как должное, но при этом потребителю не нужен бесплатный гарантийный ремонт, ему необходима техника, которая работает без поломок весь период эксплуатации и исключает риски по простою на объектах. На заводах «ОЗБТ им В.В. Воровского» проведено большое количество изменений в технологических процессах и в конструкции узлов, проведен отбор поставщиков по качеству.

Кроме того, теперь техника, произведённая компанией Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского, имеет новый стандарт покраски — преобладание фирменного, зеленого цвета, буровой установки. Цветовая схема ОЗБТ разработана, преимущественно, с целью визуального отличия машин, имеющих гарантию 24 мес от «гаражных копий», производимых мелкими мастерскими.

Для справки:

Машиностроительный завод имени В. В. Воровского, расположенный в столице Урала — Екатеринбурге, — одно из самых знаменитых предприятий отрасли машиностроения, продукция которого является бессменным лидером в области качества, и широко применяется на четырех континентах в 28 странах.

31 января 2020 года Машиностроительный завод имени В. В. Воровского официально зарегистрировали как 100-процентное дочернее предприятие Завода буровых технологий в Петербурге. Результатом слияния стало появление нового крупного производителя на отечественном рынке буровых машин — Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского.