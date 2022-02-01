Введена в эксплуатацию новая дорога, соединяющая Урай и посёлок Половинка Кондинского района
Более десяти лет назад данную автодорогу начали тянуть от Половинки, но построив 10 км. объект был заморожен, и жители двух муниципалитетов вынуждены были ездить по круглогодичной аварийно-опасной дороге.
За год было построено еще 16,9 км совершенно новой автотрассы, оборудованной по самым современным стандартам качества, которые предъявляются к автомобильным дорогам. Стоимость государственного контракта на строительство дороги 1,7 млрд рублей, финансирование — бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
01.02.2206:03:31
01.02.2207:33:25
01.02.2209:12:38