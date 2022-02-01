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Дорожное строительство

Введена в эксплуатацию новая дорога, соединяющая Урай и посёлок Половинка Кондинского района

 © Фото из открытых источников

Более десяти лет назад данную автодорогу начали тянуть от Половинки, но построив 10 км. объект был заморожен, и жители двух муниципалитетов вынуждены были ездить по круглогодичной аварийно-опасной дороге.

 © Фото из открытых источников

За год было построено еще 16,9 км совершенно новой автотрассы, оборудованной по самым современным стандартам качества, которые предъявляются к автомобильным дорогам. Стоимость государственного контракта на строительство дороги 1,7 млрд рублей, финансирование — бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

дорожное строительство, ХМАО
  • alexis alexis
    01.02.2206:03:31

    Если не указываете в заголовке, то хотя бы в тегах пишите название региона, в котором произошло событие.

    #1247044
  • Нет аватара termometrix
    01.02.2209:12:38

    Тут есть видео:

    https://ugra-ne...uray_polovinka/

     © ugra-news.ru

    28 января в автономном округе введена в эксплуатацию новая дорога, соединяющая Урай и посёлок Половинка Кондинского района. О долгожданном событии сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава посёлка Половинка Александр Старжинский.

    «Это, без преувеличения, событие года! Расстояние осталось примерно такое же, как и по старой дороге, — 27 км, но зато какой комфорт!» — отмечает Старжинский.

    Напомним, старая дорога до посёлка на две трети была грунтовой, после дождей водители тонули в грязи, зимой её постоянно переметало.

    Новая дорога — новая в прямом смысле этого слова. Она была проложена в лучших традициях строительства автомобильных трасс в Югре: с тщательной выторфовкой, подготовкой полотна, соответствует всем стандартам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Важно и то, что она была построена в рекордные сроки — всего за год.

    #1247055
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