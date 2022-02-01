Введена в эксплуатацию новая дорога, соединяющая Урай и посёлок Половинка Кондинского района

© Фото из открытых источников

Более десяти лет назад данную автодорогу начали тянуть от Половинки, но построив 10 км. объект был заморожен, и жители двух муниципалитетов вынуждены были ездить по круглогодичной аварийно-опасной дороге.

© Фото из открытых источников

За год было построено еще 16,9 км совершенно новой автотрассы, оборудованной по самым современным стандартам качества, которые предъявляются к автомобильным дорогам. Стоимость государственного контракта на строительство дороги 1,7 млрд рублей, финансирование — бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников