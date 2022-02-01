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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © www.flightradar24.com

1 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 219-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95222 и временной регистрацией 97028 — 2-й взлетевший в этом году.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара termometrix
    01.02.2210:38:10

    219-й самолёт Суперджет 100

    221-й по моим расчетам.

    #1247059
    • Нет аватара vlTepes
      01.02.2210:48:11

      221-й по моим расчетам.

      Имеется ввиду 219 летный. Борта 95002, 95006 и 95075 не летали

      #1247060
  • Clausson Clausson
    01.02.2211:36:09

    Посчитаем иначе.

    148 бортов на сегодня имеют российский сертификат летной годности. 3 должны летать в Тайланде.

    Итого должен быть 151 летающий борт.

    Что-то, где-то еще может быть?

    Отредактировано: Clausson~11:38 01.02.22
    #1247062
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