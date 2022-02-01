В Туле после капремонта открыта Городская клиническая больница № 2
Медучреждение обслуживает более 96 тысяч жителей. Оно построено почти 60 лет назад и капитально отремонтировано впервые. Общая сумма затрат — 108,5 млн рублей.
Современный компьютерный томограф был приобретен за счет средств федерального бюджета.
В колл-центре стационара работают 11 студенток областного медколледжа. Они консультируют пациентов по вопросам вакцинации, тестирования и ведут запись к врачу. Губернатор поблагодарил их за помощь и поздравил с Днем студента.
Главный врач Городской клинической больницы № 2 Маргарита Томаева рассказала, что здание стационара отремонтировано на средства федерального и регионального бюджетов. В рамках программы модернизации в больнице полностью обновлены отделение амбулаторной хирургии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов. Сделан ремонт кровли и сетей, установлена новая сантехника, а в палатах и ординаторских — новая мебель. За счет регионального бюджета отремонтированы еще два этажа, где располагается круглосуточный терапевтический стационар.
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01.02.2210:33:55