Первая партия мобильных водоочистных станций поступила в инженерные службы Тихоокеанского флота
Первая партия станций комплексной очистки воды СКО-10К поступила на вооружение морской инженерной службы Тихоокеанского флота. Осваивать новую технику будут специалисты морского инженерного полка, дислоцированного в Приморском крае.
Комплекс выполнен на базе армейского вездехода — четырехосного шасси Урал — 532361, что обеспечивает его высокую проходимость в сложных дорожных условиях. Технологическое оборудование станции размещено в кузове-фургоне. Устройство состоит из блоков очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосов и вспомогательного оборудования.
Новый комплекс предназначен для очистки воды от механических частиц, коллоидных соединений, трёхвалентного железа, обезвреживает от антропогенных и сильнодействующих ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения.
Машина способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час, все рабочие процессы полностью автоматизированы. Важной особенностью является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.
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