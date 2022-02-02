На Кубани открыли новое нефтяное месторождение с запасом в 439 тыс. тонн

© tass.ru

Новое нефтяное месторождение открыли в Славянском районе Краснодарского края. Подсчитанные запасы составляют 439 тыс. тонн нефти и около 86 млн кубических метров растворенного газа, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании «Газпром добыча Краснодар».

«ООО „Газпром добыча Краснодар“ открыло новое месторождение углеводородов на территории Славянского района Кубани — Западно-Варавенское. В результате бурения и испытания поисково-оценочной скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти дебитом семнадцать куб. м в сутки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсчитаные запасы утверждены на заседании Государственной комиссии по запасам Федерального агентства по недропользованию и составляют около 439 тыс. тонн нефти и 86 млн куб. метров растворенного газа.

«Развитие ресурсной базы в Краснодарском крае имеет свои особенности. Это зрелый с точки зрения добычи регион, где сложно ожидать крупных открытий. При этом новые месторождения, которые удается обнаружить, позволяют поддерживать добычу ООО „Газпром добыча Краснодар“ на стабильном уровне. В последний раз мы заявляли об открытии нового месторождения — Песчаного — в 2003 году», — цитирует пресс-служба генерального директора компании Андрея Захарова.