BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ
Высокотехнологичный терминал BioSmart Quasar для идентификации по лицу с многоуровневой системой антиспуфинга теперь работает с платформой компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в своей области. Коллаборация позволяет предложить заказчикам готовое решение, полностью построенное на российских технологиях и превосходящее мировые аналоги по многим характеристикам.
Интеграция BioSmart Quasar с LUNA PLATFORM позволяет осуществить бесконтактный проход через турникет по биометрии лица. Распознавание занимает доли секунды — достаточно просто посмотреть в камеру. Высокочувствительная оптическая система BioSmart Quasar, состоящая из RGB и 3D-камер, а также камеры глубины, выполняет детекцию лица и проверку на liveness.
За распознавание лиц отвечает LUNA PLATFORM — в ее основе лежат собственные алгоритмы компании VisionLabs. Согласно тестированию NIST, они признаны одними из самых точных и быстрых в мире. Нейросети платформы извлекают из изображения биометрический шаблон и сравнивают его с теми, что есть в базе данных. Если шаблоны совпадают, проход будет разрешен. Точность идентификации достигается вне зависимости от уровня освещенности помещения: поскольку BioSmart Quasar оснащен камерами высокого разрешения и датчиками освещенности, распознавание произойдет даже в полной темноте или при сильной засветке.
Дополнительные атрибуты — маски, очки и головные уборы — также никак не повлияют на идентификацию. Важно отметить, что совместное решение компаний отвечает современным отраслевым требованиям по импортозамещению. LUNA PLATFORM включена в Единый реестр отечественного ПО, а терминал BioSmart Quasar сертифицирован на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 719 и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 878. Это значит, что терминал соответствует всем критериям Минпромторга (даже самым строгим!), которые предъявляются к отечественной технике, и может быть использован для защиты самых ответственных объектов.
Терминалы BioSmart Quasar и все их компоненты изготовлены российскими поставщиками. Применяемые в них технологии ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а зачастую даже их превосходят.
Бимосмарт- резидент Сколково и регионального оператора Фонда Сколково в Свердловской области — технопарка «Университетский».
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