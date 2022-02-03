В Каневском районе Краснодарского края открылся новый цех по производству сыра
Новый цех по выпусу деликатесных сыров открыли на заводе ООО «Калория».
В новом цехе модернизировали очистные сооружения, установили фасовочное оборудование, полностью автоматизировали технологический процесс. Это позволит увеличить выпуск деликатесных сыров до 200 т в год.
Также в рамках модернизации производства построили ещё два цеха. Один предназначен для выпуска мягких и твёрдых сортов сыра. Его мощность около 400 т в год. Второй цех — для производства и фасовки ультрапастеризованного молока. Его мощность более 7 тыс. т в год.
Договор о масштабной модернизации производства подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в 2016 году.
Общий объем инвестиций в проект составил около 535 млн рублей.
В планах предприятия — построить ещё два цеха по производству мягких и твёрдых сыров.
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