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Армия и Флот

Обновление военно-морского флота России с 2012 по 2021 год (часть 3)

С 2012 года в боевой состав Военно-морского флота России после глубокой модернизации вернулись 2 корабля и 2 подводные лодки, получившие современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» или «Уран».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/LLcLINxzu08

В 2019 году в строй вернулся «Смерч» — малый ракетный корабль проекта 12341 «Овод». В ходе модернизации МРК получил противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35 (вместо ПКР П-120 «Малахит»).

В 2016 и 2020 годах в строй вернулись «Кузбасс» и «Вепрь» — многоцелевые атомные подводные лодки 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б». В ходе модернизации подводные лодки получили ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» (вместо ракетного комплекса С-10 «Гранат»).

В 2021 году в строй вернулся «Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155 «Фрегат», который теперь официально стал фрегатом. В ходе модернизации БПК получил универсальную корабельную артустановка А-190-01 «Универсал», две четырехконтейнерные пусковые установки ракетного комплекса «Уран» и две вертикальные пусковые установки ракетного комплекса «Калибр-НК» (вместо двух 100-мм артустановок АК-100 и двух пусковых установок противолодочного ракетного комплекса УРК-5 «Раструб-Б»).

 © Фото из открытых источников

С 2012 года в состав Военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок и 35 кораблей (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).

 © Фото из открытых источников

За последние 10 лет, самыми многочисленными проектами стали МРК 21631 «Буян-М» и ДЭПЛ 636.3 «Варшавянка». Флот получил по 9 кораблей каждого проекта.

 © Фото из открытых источников

Распределение полученных кораблей по флотам:

Каспийская флотилия с 2012 года получила 5 кораблей, в том числе 3 МРК, 1 малый артиллерийский корабль и ракетный корабль «Дагестан», который в 2017 году стал флагманом Каспийской флотилии.

Балтийский флот с 2012 года получил 8 кораблей, в том числе 2 корвета, 5 МРК и 1 тральщик.

Черноморский флот с 2012 года получил 13 кораблей и 6 подводных лодок, в том числе 3 фрегата (пр.11356), 3 патрульных корабля (пр.22160), 4 МРК, 3 тральщика и 6 дизель-электрических подводных лодок.

Тихоокеанский флот с 2012 года получил 5 кораблей и 7 подводных лодок, в том числе 4 корвета, 1 тральщик, 3 РПКСН, 1 АПРК и 3 ДЭПЛ. Кроме того, в состав флота после модернизации вернулись фрегат «Маршал Шапошников», многоцелевая АПЛ «Кузбасс» и МРК «Смерч».

Северный флот с 2012 года получил 4 корабля и 5 подводных лодок, в том числе 2 фрегата (пр.22350), 2 БДК, 2 РПКСН, 2 АПРК и 1 АПЛ специального назначения «Подмосковье». Кроме того, в состав флота после модернизации вернулась многоцелевая АПЛ «Вепрь».

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 53 корабля и подводные лодки, ещё 4 получили новые комплексы ударного ракетного оружия в ходе модернизации и вернулись в боевой состав. К началу 2022 года 20 кораблей и подводных лодок спущены на воду, 42 находятся на разных стадиях строительства, ещё 10 готовятся к закладке.

С 2002 по 2011 год в состав Военно-морского флота России вошли 7 кораблей и 3 подводные лодки (из них 1 АПЛ), что в 5 раз меньше чем за последние 10 лет.

Автор: Алексей Поветкин

Предыдущиея части:

Обновление ВМФ России с 2012 по 2021 год (часть 1 — надводные силы)

Обновление ВМФ России с 2012 по 2021 год (часть 2 — подводные силы)

Минобороны, ВМФ, Флот, проект 1155, проект 971, проект 12341, проект 636, проект 21631,
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    04.02.2221:07:55

    Из-за известных причин, в т. ч. объективных, программа строительства флота в 10-е годы была провалена.

    Но часть вопросов удалось решить, те в следующие 10 лет можно ждать больше, чем 35 + 2 + 18 + 2?

    #1247243
    • Seriomilander Seriomilander
      04.02.2221:47:33

      "больше, чем 35" - к началу 2022 года 44 корабля строятся или спущены на воду   , то есть больше чем передано с 2012 по 2021 год. Теперь, посмотрим на отличия 2012 и 2022 годов:

      22350 — стал серийным, артустановка А-192М стала серийной, завершились испытания ЗРК «Полимент-Редут», РК «Калибр-НК» стал массовым, возможно будет строиться АЗС или ПСЗ «Янтарь».

      20380 — стал серийным на АСЗ (строится за 5 лет), возможно будет строиться на ПСЗ «Янтарь».   

      12700 — появился в 2016 году и стал серийным.

      "18" - к началу 2022 года 18 подводных лодок строятся или спущены на воду. РПКСН «Борей» и АПРК «Ясень» стали серийными, а ДЭПЛ «Лада» вошла в состав российского флота как полноценная боевая единица (в 2021 году).   

      "+2+2" - сейчас в процессе модернизации минимум 6 АПЛ (4 «Щуки-Б» и 2 «Антея), 2 БПК 1155 и «Адмирал Нахимов», то есть 9 боевых кораблей.   

      #1247246
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        04.02.2222:11:29

        Спс, реальный прогресс!

        Читал, что по лодкам планируемое выбытие будет превышать передачу, т. е.подводный флот в итоге в 20-е будет сокращаться. Если, конечно, не продлят АПЛ, отложат их пенсию. Правда ли?

        +Почитываю иногда один истеричный сайт, Топвар, где пара агитаторов, перебивая друг друга, говорят, что всё пропало, проталкивается мертворождённая концепция блочного строительство кораблей LCS (от которой даже амеры, её родители, уже отказались), вместо нормальных, куда помещается куда больше вооружений. И что уже построен супердорогой корабль-мутант 20386, но его перевели в статус опытных и в серию он не пойдёт.

        Слышали, как разрешится эта борьба концепций у нас? Модульность побеждает?

        #1247247
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