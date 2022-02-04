Обновление военно-морского флота России с 2012 по 2021 год (часть 3)

С 2012 года в боевой состав Военно-морского флота России после глубокой модернизации вернулись 2 корабля и 2 подводные лодки, получившие современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» или «Уран».

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В 2019 году в строй вернулся «Смерч» — малый ракетный корабль проекта 12341 «Овод». В ходе модернизации МРК получил противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35 (вместо ПКР П-120 «Малахит»).

В 2016 и 2020 годах в строй вернулись «Кузбасс» и «Вепрь» — многоцелевые атомные подводные лодки 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б». В ходе модернизации подводные лодки получили ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» (вместо ракетного комплекса С-10 «Гранат»).

В 2021 году в строй вернулся «Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155 «Фрегат», который теперь официально стал фрегатом. В ходе модернизации БПК получил универсальную корабельную артустановка А-190-01 «Универсал», две четырехконтейнерные пусковые установки ракетного комплекса «Уран» и две вертикальные пусковые установки ракетного комплекса «Калибр-НК» (вместо двух 100-мм артустановок АК-100 и двух пусковых установок противолодочного ракетного комплекса УРК-5 «Раструб-Б»).

© Фото из открытых источников

С 2012 года в состав Военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок и 35 кораблей (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).

© Фото из открытых источников

За последние 10 лет, самыми многочисленными проектами стали МРК 21631 «Буян-М» и ДЭПЛ 636.3 «Варшавянка». Флот получил по 9 кораблей каждого проекта.

© Фото из открытых источников

Распределение полученных кораблей по флотам:

Каспийская флотилия с 2012 года получила 5 кораблей, в том числе 3 МРК, 1 малый артиллерийский корабль и ракетный корабль «Дагестан», который в 2017 году стал флагманом Каспийской флотилии.

Балтийский флот с 2012 года получил 8 кораблей, в том числе 2 корвета, 5 МРК и 1 тральщик.

Черноморский флот с 2012 года получил 13 кораблей и 6 подводных лодок, в том числе 3 фрегата (пр.11356), 3 патрульных корабля (пр.22160), 4 МРК, 3 тральщика и 6 дизель-электрических подводных лодок.

Тихоокеанский флот с 2012 года получил 5 кораблей и 7 подводных лодок, в том числе 4 корвета, 1 тральщик, 3 РПКСН, 1 АПРК и 3 ДЭПЛ. Кроме того, в состав флота после модернизации вернулись фрегат «Маршал Шапошников», многоцелевая АПЛ «Кузбасс» и МРК «Смерч».

Северный флот с 2012 года получил 4 корабля и 5 подводных лодок, в том числе 2 фрегата (пр.22350), 2 БДК, 2 РПКСН, 2 АПРК и 1 АПЛ специального назначения «Подмосковье». Кроме того, в состав флота после модернизации вернулась многоцелевая АПЛ «Вепрь».

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 53 корабля и подводные лодки, ещё 4 получили новые комплексы ударного ракетного оружия в ходе модернизации и вернулись в боевой состав. К началу 2022 года 20 кораблей и подводных лодок спущены на воду, 42 находятся на разных стадиях строительства, ещё 10 готовятся к закладке.

С 2002 по 2011 год в состав Военно-морского флота России вошли 7 кораблей и 3 подводные лодки (из них 1 АПЛ), что в 5 раз меньше чем за последние 10 лет.

Автор: Алексей Поветкин

Предыдущиея части:

Обновление ВМФ России с 2012 по 2021 год (часть 1 — надводные силы)

Обновление ВМФ России с 2012 по 2021 год (часть 2 — подводные силы)