В Брянске открылся новый ФОК «Спартак-Арена»

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В Фокинском районе Брянска после завершения всех пуско-наладочных работ распахнул свои двери перед посетителями построенный спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена», располагающий 25-метровым плавательным бассейном.

Его открытия ждали все жители района. Бассейн уникален своей чашей из нержавеющей стали. За счет этого срок безремонтной эксплуатации конструкции объемом почти в 500 кубометров значительно увеличен. Подобная чаша в Брянской области пока только одна.

В бассейне 4 дорожки, глубина составляет от 1,2 до 1,8 метра. Одновременно здесь могут плавать до 32 человек. Температура воды поддерживается на уровне в 29 градусов. Она очищена и озонирована.

Как рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации, в оздоровительные секции уже записались более 200 детей и подростков. Но из-за санитарных ограничений посещение бассейна для них пока приостановлено.

Для разных групп населения здесь предусмотрены свои тарифы. Посетители могут приобрести как разовый билет, так и абонемент на 10 купаний. Цены — одни из самых низких в городе.

В «Спартак-Арене» также разместился спортзал с многослойным профессиональным покрытием — паркетом из канадского клена. Потолок имеет акустическое напыление. Это снизит гулкость и уровень шума в помещении. Универсальный спортзал предназначен для игр в волейбол, гандбол, мини-футбол.

Кстати, рядом с бассейном работает самый большой в городе каток с естественным льдом. Его площадь составляет 5 000 квадратных метров. На катке организованы теплые раздевалки и прокат оборудования.

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