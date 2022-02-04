Два новых Су-57 в Новосибирске
Новосибирские споттеры запечатлели совершившие 3 февраля 2022 года промежуточную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России два новых истребителя пятого поколения Су-57. Судя по данным фотографиям, два построенных в 2021 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО «Компания «Сухой» в составе ОАК) новых истребителя Су-57 имеют красные бортовые номера «02» и «52».
Источник: https://bmpd.livejournal.com
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