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Фотофакты

Два новых Су-57 в Новосибирске

 © bmpd.livejournal.com

Новосибирские споттеры запечатлели совершившие 3 февраля 2022 года промежуточную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России два новых истребителя пятого поколения Су-57. Судя по данным фотографиям, два построенных в 2021 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО «Компания «Сухой» в составе ОАК) новых истребителя Су-57 имеют красные бортовые номера «02» и «52».

 © bmpd.livejournal.com

 © bmpd.livejournal.com
Источник: https://bmpd.livejournal.com

Су-57, ВКС, КнААЗ
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