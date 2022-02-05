Новое поколение траулеров: как они повышают эффективность производства и сберегают ресурсы

В России происходит глобальное обновление рыболовного флота — на смену старым, изношенным траулерам приходят десятки современных судов, оборудованных по последнему слову техники. Старт этому процессу дала госпрограмма инвестиционных квот. В 2020 году рыбаки получили несколько первых судов, построенных под инвестквоты, ещё около 60 — в работе на разных отечественных верфях. Как они изменят облик отечественного рыбного промысла?

Время для рывка

В советские годы наша страна имела крупнейший рыбопромысловый флот, который работал как в отечественных водах, так и на просторах Мирового океана. Общее число судов к 1990 году превышало 4000 единиц.

Однако в постперестроечные времена промысловые компании практически перестали обновлять траулеры. К 2010-м годам устаревание промыслового флота достигло критического уровня. По данным Росстата, степень износа основных фондов в рыболовной отрасли в 2011 году составила 66%, а количество судов к этому году, по данным Росрыболовства, сократилось до 1810, а к 2015 году — до 1434. Это означало, что рыбакам, которые хотят остаться в бизнесе, в любом случае придётся размещать заказы на новые траулеры. Вопрос был в том, какие заводы получат эти заказы. И выбор свой промысловики на тот момент делали в пользу зарубежных верфей.

В этой ситуации государство приняло решение запустить с 2016 года масштабную программу господдержки обновления рыболовного флота с привязкой к отечественным заводам. Она получила название «программа инвестиционных квот», в народе — «квоты под киль», поскольку за размещение заказа на российской верфи промысловая компания получала право на дополнительные квоты на вылов.

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Такое стимулирование дало прорывной эффект: по итогам первой пятилетки реализации программы рыбаки и судостроители заключили контракты на строительство около шести десятков различных судов.

Кто строит новые суда

Основные заказы первой волны на северо-западный пул предприятий.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» уже успел построить и сдать заказчику серию из трёх траулеров проекта SK-3101R («Ленинец», «Командор» и «Ударник»). Суда отправились на Дальний Восток в распоряжение рыболовецкого колхоза им. Ленина и уже успели выйти на промысел. Для этого же предприятия завод строит большой морозильный траулер длиной 121 метр и водоизмещением в 13 000 тонн — крупнейшее из рыболовных судов, заказанных в рамках программы инвестквот. Сдача его планируется в 2024 году.

«Адмиралтейские верфи» строят 10 супертраулеров свыше ста метров длиной для «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) по проекту СТ-192. В сентябре этого года был заложен уже шестой траулер из серии, получивший название «Механик Щербаков».

Выборгский судостроительный завод взялся за постройку четырёх траулеров для «Архангельского тралового флота» (входит в структуру «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума»). Два из них уже переданы заказчику.

«Северная верфь» строит 10 траулеров-процессоров проекта 170701 для группы компаний «Норебо», в августе заложено уже десятое судно. К тому же идёт работа над четырьмя ярусоловами (три для РК «Вирма» и один для ООО «Глобус»).

Старт программы инвестквот не обошёлся без сложностей, связанных с продлением сроков строительства сверх установленных изначально. Российские верфи ведут работу по проектам иностранных КБ, которые сегодня считаются лидерами на промысловом рынке. На «Янтаре», например, строили тройку траулеров для «Рыбколхоза им. Ленина» по проекту норвежской компании Skipskompetanse AS. Это неизбежно повлекло за собой необходимость в доработке под российские стандарты, и плановая отметка сдачи судов на графике поползла вправо.

Но за прошедшие пять лет «детские болезни» роста удалось решить, уровень локализации увеличивается. И это позволяет более эффективно вести строительство, не теряя в качестве проектов. В итоге рыбаки получают наиболее современные суда, которые принципиально усилят отечественный промысловый флот.

Артём Стропилов, генеральный директор «Наутик Рус»:

Сегодня основная часть проектных работ в компании Nautic выполняется российскими инженерами. Основным передовым решением проектов Nautic является новая архитектура носовой оконечности Enduro Bow, что даёт судну особый стиль. И это не только дизайн, данная форма носа увеличивает мореходные качества судна и создаёт дополнительное пространство для экипажа. В конструкциях наших проектов применён туннельный киль, оставляющий палубу морозильного трюма без горловин. Основное рабочее помещение рыболовного судна помещение фабрики имеет беспиллерсную конструкцию, предоставляя поставщикам рыбофабрики огромное преимущество по сравнению с другими проектами рыболовных судов.

Начинка стоит выделки

Компании, которые вошли в программу инвестквот, сразу были нацелены на оснащение своих будущих траулеров новейшим оборудованием ведущих мировых производителей. Это позволит им повысить эффективность промысла и эксплуатации, а также обеспечить экологичность судов, что тоже соответствует требованиям времени.

© sber.pro

К примеру, 10 супертраулеров проекта СТ-192 для РРПК идут на смену флоту, средний возраст которого варьируется в промежутке от 40 до 50 лет. Суда компании, конечно, модернизировались, но новые супертраулеры имеют качественное превосходство. Они намного крупнее (длина — 108 метров) и обладают корпусом с ледовым классом A1, что обеспечивает возможность промысла в высоких широтах. Их производительность в 2,5 раза выше и составляет до 60 тысяч тонн рыбы в год. При производстве продукции глубокой переработки РРПК благодаря новым траулерам обеспечит себе 50%-й рост выручки и двукратный рост прибыли по сравнению с выпуском обезглавленного минтая.

По требованию заказчика на борт устанавливается многофункциональная рыбофабрика от признанного лидера на этом рынке — немецкой фирмы Baader. Она предусматривает полную безотходную переработку всего объёма улова прямо в море. Из отходов получается рыбная мука и жир, отходы в море не сливаются. Фабрика имеет встроенные мощности по производству сурими из минтая, которое востребовано на рынке и имеет высокую добавленную стоимость. Скорость производства сурими достигает 80 тонн в сутки.

Рыбомучная установка снабжена испарительной системой, которая повышает выход рыбной муки и увеличивает содержание протеина в ней. Производительность установки составляет 250 тонн муки в сутки. Сама испарительная система работает на паре, сопровождающем процесс получения рыбной муки, что позволяет экономить топливо.

Помимо этого, на траулере применён ещё целый ряд решений, обеспечивающих максимальную энергоэффективность.