На стройплощадке завода малеинового ангидрида в Тобольске завершены строительные работы

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На МАНе, входящем в состав «ЗапСибНефтехима», завершены строительно-монтажные работы. Установлено 7,5 тыс. свай, 10,5 тыс. тонн металлоконструкций, 240 единиц основного технологического оборудования. При этом 100% строительных материалов и металлоконструкций и 75% ключевого оборудования — отечественного производства. Из зарубежных стран на стройплощадку в 2020 — 2021 гг. были доставлены «сердце производства» — блок синтеза МАН (из Германии), установка генерации пара и компрессор (из Кореи). Всего на создание нового производства в Тобольске, включая монтаж установок окисления, перегонки и узла получения твердого МАН, ушло меньше 2,5 лет. Первая свая на стройплощадке будущего завода МАН была вбита 3 октября 2019 года.

Производство МАН в Тобольске — первый и единственный на сегодняшний день в нашей стране завод по выпуску востребованной различными отраслями промышленности, в том числе, пищевой, продукции. Никто, ничего подобного в России еще не строил. Благодаря участию в этом проекте Сибур наработал уникальный опыт и компетенции, которые обязательно пригодятся России в будущем.

Кроме завершения строительно-монтажных работ, на производстве МАН на 77% выполнены пуско-наладочные работы. К началу 2022 года они завершены на объектах энергообеспечения — собственной подстанции мощностью 16 МВт, блоке оборотного водоснабжения, тепловом пункте, где будет вырабатываться теплоэнергия для обогрева производственных и административно-бытовых помещений, а также компрессоре, предназначенном для подачи воздуха в блок синтеза МАН. В настоящее время подрядной организацией «СНЭМА Сервис» проводятся пуско-наладочные работы на блоке синтеза МАН. Они будут проходить в два этапа и включают испытания солевого контура блока синтеза и загрузку в оборудование катализатора.