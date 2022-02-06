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Новые заводы и цеха

На стройплощадке завода малеинового ангидрида в Тобольске завершены строительные работы

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На МАНе, входящем в состав «ЗапСибНефтехима», завершены строительно-монтажные работы. Установлено 7,5 тыс. свай, 10,5 тыс. тонн металлоконструкций, 240 единиц основного технологического оборудования. При этом 100% строительных материалов и металлоконструкций и 75% ключевого оборудования — отечественного производства. Из зарубежных стран на стройплощадку в 2020 — 2021 гг. были доставлены «сердце производства» — блок синтеза МАН (из Германии), установка генерации пара и компрессор (из Кореи). Всего на создание нового производства в Тобольске, включая монтаж установок окисления, перегонки и узла получения твердого МАН, ушло меньше 2,5 лет. Первая свая на стройплощадке будущего завода МАН была вбита 3 октября 2019 года.

Производство МАН в Тобольске — первый и единственный на сегодняшний день в нашей стране завод по выпуску востребованной различными отраслями промышленности, в том числе, пищевой, продукции. Никто, ничего подобного в России еще не строил. Благодаря участию в этом проекте Сибур наработал уникальный опыт и компетенции, которые обязательно пригодятся России в будущем.

Кроме завершения строительно-монтажных работ, на производстве МАН на 77% выполнены пуско-наладочные работы. К началу 2022 года они завершены на объектах энергообеспечения — собственной подстанции мощностью 16 МВт, блоке оборотного водоснабжения, тепловом пункте, где будет вырабатываться теплоэнергия для обогрева производственных и административно-бытовых помещений, а также компрессоре, предназначенном для подачи воздуха в блок синтеза МАН. В настоящее время подрядной организацией «СНЭМА Сервис» проводятся пуско-наладочные работы на блоке синтеза МАН. Они будут проходить в два этапа и включают испытания солевого контура блока синтеза и загрузку в оборудование катализатора.
Источник: https://vk.com/tob_prom

Тюменская область, Тобольск, Сибур, МАН
  • Нет аватара termometrix
    06.02.2212:38:03

       

    Малеиновый ангидрид является многофункциональным базовым химикатом.

    Он применяется практически во всех отраслях промышленной химии.Ранее его не производили в России.Все потребности полностью закрывались импортом.

    Малеиновый ангидрид успешно применяется:для изготовления полимерных материалов различного назначения; для получения алкидных смол;в производстве синтетического волокна;при изготовлении моющих средств;в фармакологии при получении фармацевтических препаратов; как присадка или стабилизатор топлива;для получения фумаровой и яблочной кислот;в сельскохозяйственных препаратах (например, регулятор роста растений — это, обычно, ни что иное как гидразит малеиновой кислоты);для получения полиэфирных смол;как очищающее средство в ароматических веществах (убирает сернистые и азотистые соединения)

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    Отредактировано: termometrix~12:38 06.02.22
    #1247309
  • Нет аватара Scooter
    06.02.2216:16:07

    Интересно, какую доля импорта он закроет?

    #1247319
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