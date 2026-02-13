Завершаются основные этапы строительства нового комплекса по производству полипропилена (ДГП-2) на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске. Общая готовность масштабного инвестиционного проекта достигла 82%. Объект вступает в стадию пусконаладочных операций. «Проект реализуется с применением новейших технологий в промышленном строительстве. На стройплощадке задействовано более 9 тысяч специалистов. Работы ведутся преимущественно силами отечественных подрядчиков, часть из которых базируется в Тюменской области, остальные — в Омске, Перми и Уфе. Строительные этапы, включающие бетонные работы, монтаж металлоконструкций и монтаж крупногабаритного оборудования выполнены более чем на 90%, активно ведется монтаж трубопроводов и прокладка кабельных линий. Прогресс строительно-монтажных работ на объектах общезаводского хозяйства свыше 70%. На начало 2026 года полностью завершен монтаж крупнотоннажного оборудования установки полимеризации.

Новая мощность будет производить 570 тыс. тонн полипропилена ежегодно, что значительно повысит роль страны в мировом производстве этого материала. На новом производстве помимо основных марок будут производиться и новые, ранее не выпускавшиеся в России. Наши клиенты получат высококлассное сырье для создания медицинских изделий, товаров народного потребления, компонентов автомобилестроения и других товаров. На производстве откроется порядка 300 высокотехнологичных рабочих мест. Проект создает потенциал для появления около 2 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

