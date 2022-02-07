Амурский ГХК в январе 2022 года
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В январе прогресс реализации проекта Амурского ГХК составил 32,8%.
НИПИГАЗ в рамках проекта выполняет роль EPC-подрядчика по объектам общезаводского хозяйства, в консорциуме с Linde EP-подрядчика установки пиролиза, а также управляет логистикой крупнотоннажного оборудования.
▪️ На площадке строительства установки пиролиза ведется монтаж металлоконструкций и секций печей пиролиза. Это основное оборудование, где будет происходить термическое разложение углеводородного сырья на компоненты. На Амурском ГХК будут работать 9 печей пиролиза. Проектная мощность строящейся установки составляет 2,7 млн. тонн в год, это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.
▪️ На территории логистического комплекса и временных зданий и сооружений выполняется строительство полевых офисов и складов.
▪️ Началась укладка коммуникаций оборотной системы водоснабжения. Ведется подготовка к строительству канализационных и водоочистных сооружений.
▪️ Производится устройство водоводов речной воды от поверхностного водозабора на р. Зея до площадки АГХК. Общая протяженность трубопровода составит 26,5 км.
▪️ На площадке строительства главной подстанции 500 кВ завершены фундаментные работы под основное оборудования.
▪️ Временный вахтовый посёлок строителей на 9000 человек начали подключать к источнику постоянного элетроснабжения. Это позволит отказаться от использования дизель-генераторных установок и исключить выброс углеводородов в атмосферу. Под заселение рабочего персонала передано около 6500 мест в общежитиях.
▪️ В строительстве объектов АГХК участвуют 6 743 чел. строительного персонала и 443 ед. техники. НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.
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07.02.2216:12:16
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