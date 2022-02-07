Амурский ГХК в январе 2022 года

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В январе прогресс реализации проекта Амурского ГХК составил 32,8%.

НИПИГАЗ в рамках проекта выполняет роль EPC-подрядчика по объектам общезаводского хозяйства, в консорциуме с Linde EP-подрядчика установки пиролиза, а также управляет логистикой крупнотоннажного оборудования.

▪️ На площадке строительства установки пиролиза ведется монтаж металлоконструкций и секций печей пиролиза. Это основное оборудование, где будет происходить термическое разложение углеводородного сырья на компоненты. На Амурском ГХК будут работать 9 печей пиролиза. Проектная мощность строящейся установки составляет 2,7 млн. тонн в год, это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

▪️ На территории логистического комплекса и временных зданий и сооружений выполняется строительство полевых офисов и складов.

▪️ Началась укладка коммуникаций оборотной системы водоснабжения. Ведется подготовка к строительству канализационных и водоочистных сооружений.

▪️ Производится устройство водоводов речной воды от поверхностного водозабора на р. Зея до площадки АГХК. Общая протяженность трубопровода составит 26,5 км.

▪️ На площадке строительства главной подстанции 500 кВ завершены фундаментные работы под основное оборудования.

▪️ Временный вахтовый посёлок строителей на 9000 человек начали подключать к источнику постоянного элетроснабжения. Это позволит отказаться от использования дизель-генераторных установок и исключить выброс углеводородов в атмосферу. Под заселение рабочего персонала передано около 6500 мест в общежитиях.

▪️ В строительстве объектов АГХК участвуют 6 743 чел. строительного персонала и 443 ед. техники. НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.