Программное обеспечение компании «Пина» включено в Госреестр РФ
Программное обеспечение резидента технопарка высоких технологий Свердловской области PINA включено в реестр российского программного обеспечения. Запись в реестре № 12500 от 14.01.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.01.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 10.01.2022 №П10-12пр.
Краткое описание программного обеспечения:
PINA Player® — клиентское программное обеспечение, оболочка, устанавливающееся на сенсорные навигационные киоски (Оборудование), транслирующее интерфейс для взаимодействия с конечными пользователями Оборудования.
Функциональные характеристики программного обеспечения:
1. Трансляция пользовательского интерфейса, включая следующие интерактивные блоки:
1.1. Горизонтальные видеоролики;
1.2. Вертикальные видеоролики;
1.3. Интерактивная карта;
1.4. Объекты интерактивной карты;
1.5. Изображения с вертикальным режимом прокрутки;
1.6. Группы изображений, организованные в галерею с горизонтальным типом прокрутки;
1.7. Веб страницы;
1.8. Сторонние приложения, реализованные на html и веб технологиях.
2. Запись в лог всех действий пользователя для дальнейшей отправки на управляющий сервер с целью анализа и составления статистики.
3. Связь и обмен данными с управляющим сервером, получение обновлений контента и отправка сообщений о работе программного и аппаратного обеспечения Оборудования.
4. Автозапуск и автоматическая настройка программного и аппаратного обеспечения после несанкционированного отключения электропитания Оборудования.
5. Режим энергосбережения, а именно отключение подсветки экрана и снижение потребления процессором и другими блоками ЭВМ электроэненергии в нерабочие часы мест установки Оборудования.
6. Настройка и взаимодействие с внешними модулями ЭВМ, такими как камера, сторожевой таймер, внешний 3g/4g роутеры
7. Локальное хранение базы данных пользовательского интерфейса для непрерывной работы в случае отключения от сети интернет.
Компания PINA® — Personal Interactive Navigation Assistants — научно-производственная компания IT-Интегратор, являющаяся разработчиком программного обеспечения на базе PINA Player, PINA Content Manager, PINA Support, а так же разработчиком интерактивных интерфейсов и IT-проектов для сенсорного оборудования (видеоэкранов, планшетов, мобильных устройств, тачпанелей, информационных киосков), а так же поставщиком сенсорного оборудования под брендом PINA. Разработки запатентованы.
PINA — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области с декабря 2019 года. https://www.pina.su/
https://www.fac...863589543842563
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