Новый экраноплан и самый быстрый в мире катер на подводных крыльях
©Видео с youtube.com
Корабли с крыльями и плавающие самолёты. В этом выпуске «Военная приёмка» расскажет о катерах на подводных крыльях и экранопланах — особых аппаратах, с виду напоминающих самолёты, но не способных подняться высоко в небо и летающих только над водой. Их скорость достигает 500 километров в час. И появление таких аппаратов у Советского Союза навело панику на иностранные разведки. Один из экранопланов на Западе назвали «Каспийский монстр». Заслужено ли такое название, как именно СПК развивают свои фантастические скорости, и что из себя представляют современные аппараты — об этом вы узнаете, посмотрев новый выпуск любимой программы.
Источник: https://youtu.be/1o-g5kgqlvs
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