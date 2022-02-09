В Выборгском районе Петербурга открылся новый спортивный зал
В поселке Парголово Выборгского района Петербурга открылся зал для занятий на батуте — новая площадка Спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
На создание нового спортивного зала на улице Николая Рубцова из городского бюджета было выделено около 39 млн рублей. Объект оснащен необходимым спортивным оборудованием и мультимедийной техникой. Также здесь обустроена площадка для скалолазания. Заниматься на новой площадке смогут 600 спортсменов.
Напомним, в Петербурге более 40 лет проводятся Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные подвигу блокадного Ленинграда. В 2022 году в Северной столице планируется проведение одного из этапов Кубка мира по прыжкам на батуте, а также международные юношеские соревнования «Кубок Петра Великого» и чемпионат России.
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