В Выборгском районе Петербурга открылся новый спортивный зал

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В поселке Парголово Выборгского района Петербурга открылся зал для занятий на батуте — новая площадка Спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

На создание нового спортивного зала на улице Николая Рубцова из городского бюджета было выделено около 39 млн рублей. Объект оснащен необходимым спортивным оборудованием и мультимедийной техникой. Также здесь обустроена площадка для скалолазания. Заниматься на новой площадке смогут 600 спортсменов.

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Напомним, в Петербурге более 40 лет проводятся Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные подвигу блокадного Ленинграда. В 2022 году в Северной столице планируется проведение одного из этапов Кубка мира по прыжкам на батуте, а также международные юношеские соревнования «Кубок Петра Великого» и чемпионат России.

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