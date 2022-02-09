Ачинский НПЗ перевел основные технологические процессы на отечественные катализаторы

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Ачинский нефтеперерабатывающий завод, который входит в комплекс нефтепереработки НК «Роснефть», первым среди российских НПЗ перевел установку низкотемпературной изомеризации c технологией Пенекс на катализатор отечественного производства. В рамках корпоративной программы импортозамещения уже на трех ключевых технологических установках предприятия импортные катализаторы заменены на российские.

Эффективность российских наукоемких технологий подтверждена результатами испытаний. Применение отечественного катализатора позволило увеличить объемы выработки изомеризата — высокооктанового компонента для производства автомобильных бензинов высшего экологического класса. Кроме того, снижено воздействие на окружающую среду благодаря существенному сокращению образования отходов гидроксида натрия.

Сульфатированный катализатор изомеризации СИ-2 не требует регенерации при длительном сроке эксплуатации и позволяет перерабатывать сырье с различными качественными характеристиками.

В 2021 году на Ачинском НПЗ была проведена замена катализаторов на установках гидроочистки керосина, а также каталитического риформинга. Эти системы разработаны «Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти» и «Ангарским заводом катализаторов и оргсинтеза», входящими в периметр НК «Роснефть».

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки «Роснефти» — исключение зависимости от поставок импортных катализаторов. Компания уделяет большое внимание развитию их производства и по всем основным процессам переходит на отечественные продукты. В периметре НК «Роснефть» катализаторы производятся на заводах в Ангарске, Новокуйбышевске и в Стерлитамаке (на «РН-Кат»).