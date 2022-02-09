ГК «ЭкоНива» начала производство твёрдого сыра 12-месячной выдержки

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Твёрдый сыр Dürr — это высококачественный премиальный сыр российского происхождения. Он производится с использованием заквасочной культуры Brevibacterium linens.

Твёрдый сыр Dürr 12-месячной выдержки компания «ЭкоНива» представила широкой публике на международной выставке «Продэкспо-2022» впервые. Старт розничных продаж запланирован на весну 2022 г. Как сообщают представители группы компаний, новинка будет доступна в порционном формате, а также на развес в сырных отделах.

Все сыры ГК «ЭкоНива» производит на заводе в селе Щучье Воронежской области. Предприятие запущено в 2021 г., инвестиции в проект составили более 1 млрд руб. Мощности завода позволяют выпускать 4 т полутвёрдых сыров и 2 т твёрдых в сутки. Для их производства используется сыропригодное молоко, которое компания отбирает на собственных фермах, исходя из 29 показателей качества.

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Первые партии твёрдого сыра Dürr 6-месячной выдержки появились в продаже в октябре 2021 г. Сейчас его можно приобрести в крупнейших федеральных сетях, включая «Перекресток», «Глобус», «Ленту», «О'кей», «Ашан», «Твой дом», а также в магазинах фирменной розницы «ЭкоНивы» в восьми регионах. Компания ведет активные переговоры относительно продаж сыра Dürr в различных сетях, в том числе нишевых, а также с ведущими российскими ресторанами.

Заместитель руководителя управления маркетинга «ЭкоНива-Продукты питания» Екатерина Дюрр подчеркнула, что отличие твёрдого сыра Dürr от полутвёрдых сыров «ЭкоНивы» — «Щучанского» и «Колыбельского» — заключается как в технологии производства, так и в органолептических особенностях:

— В твердых сырах, в отличие от полутвердых, меньше массовая доля влаги. Поэтому срок созревания первых дольше, а текстура — плотнее. Чем дольше твердый сыр находится в камере созревания, тем сильнее он проявляет свои органолептические качества, — дополнила эксперт.

В настоящее время «ЭкоНива» производит наливные и насыпные полутвердые виды сыров. Наливной «Колыбельский» сыр отличается выраженным сырным, сливочным, слегка пряным вкусом. Его консистенция эластичная и плотная, а текстура — однородная, без рисунка. Насыпной «Щучанский» — обладает выраженным сырным сливочным вкусом, умеренно эластичной и однородной консистенцией, а также текстурой с равномерным рисунком.

Твердый выдержанный сыр Dürr обладает плотной консистенцией без рисунка, характерным ярким ароматом и пикантным вкусом. Он позиционируется группой компаний как удачная основа для закусок, салатов и сырной тарелки. Также отмечается, что продукт имеет отличную плавкость и прекрасно ведет себя в приготовлении сырного фондю, пиццы и пасты.

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