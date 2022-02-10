Ростех запустил в Нижнем Новгороде производство специализированного автотранспорта

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех открыл в Нижнем Новгороде собственное производство автотранспорта для нужд медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями. В 2022 году предприятие планирует выпустить около 6000 полностью укомплектованных спецтехникой автомобилей.

В модельном ряде производственной площадки «Швабе» будут представлены кареты скорой помощи класса А, В и С, транспортные средства на базе легковых машин и микроавтобусов для структур МВД — патрульно-постовой и кинологической служб, а также автомобили, оснащенные специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

На территории площадью более 11 тыс. квадратных метров расположены 15 цехов для выполнения полного технологического цикла создания автомобиля — металлообработки (лазерной резки и сгибания), токарных и фрезерных работ, изготовления деталей кузова из композитных материалов, кузовной сварки и прочих. Отдельные площади выделены под создание сопутствующего оборудования, «начинки» для транспортных средств медицинского и специального назначения.

«Это современное высокотехнологичное предприятие, работающее в режиме полного импортозамещения. Для организации производства холдинг „Швабе“ Ростеха арендовал часть территории завода компании „Промышленные технологии“. Автомобили будут сходить здесь с конвейера уже укомплектованными всем необходимым оборудованием в зависимости от назначения модели. Транспорт будет доступен по цене и надежен в эксплуатации. В конструкции машин учтены российские реалии, такие как экстремальные температуры и бездорожье», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Ходовая часть выпускаемых холдингом «Швабе» автомобилей будет формироваться на базе моделей LADA, «ГАЗель» и «Соболь» полностью из российских комплектующих. Предполагаемая география поставок спецавтотехники — Россия и страны СНГ.

Специальные автомобили будут оснащаться оборудованием производства структур холдинга «Швабе». К примеру, медицинская техника будет укомплектована кардиологическим, реанимационным и неонатальным медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью.

«Все 11 тыс. кв. м нашей новой производственной площадки мы задействовали под сборку автомобилей, предназначенных как для города с плотным движением, так и для сложных дорожных условий сельской местности. В них продумано функциональное оснащение под спецзадачи. Конкурентное преимущество — бюджетная закупочная цена. В производстве мы используем высокотехнологичное оборудование, в том числе для самостоятельного выпуска необходимых автокомпонентов. Главная цель — поставлять российским госучреждениям качественный транспорт с увеличенным сроком службы», — акцентировал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Впервые модели спецавтотранспорта «Швабе» представили широкой публике на первой зарубежной выставке «Иннопром» в Узбекистане в 2021 году. Посетителям выставки показали современные транспортные средства на базе автомобилей LADA — модель Prima класса B для бригад скорой помощи, автомобиль медслужбы М2 и две модификации машины неотложной помощи класса А, укомплектованные реанимационным оборудованием.