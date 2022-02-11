Развитие атомной энергетики в России с 2014 по 2021 год

В России в промышленной эксплуатации находятся 37 энергоблоков на 11 атомных электростанциях. 9 из них были введены в промышленную эксплуатацию за последние восемь лет, в том числе 4 энергоблока переходного поколения «3+".

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С 2014 года в промышленную эксплуатацию были введены:

Энергоблок № 3 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000. (2015)

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 — крупнейший в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. (2016)

Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 — первый в мире энергоблок поколения «3+", полностью соответствующий постфукусимским требованиям МАГАТЭ. (2017)

Энергоблок № 4 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000. (2018)

© Фото из открытых источников

Энергоблок № 5 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 — заместивший головной энергоблок в серии РБМК-1000. (2018)

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200. (2019)

Энергоблоки № 1 и № 2 ПАТЭС «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России. (2020)

Энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200. (2021)

© Фото из открытых источников

С 2014 года для вывода из эксплуатации были остановлены 5 энергоблоков, в том числе 3 энергоблока РБМК-1000. Мощность остановленных энергоблоков составила 3,43 ГВт.

Также, в России продолжается строительство новых энергоблоков, так, на начало 2022 года ведётся строительство трёх энергоблоков — двух энергоблоков на Курской АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ и одного на площадке Сибирского химкомбината в Северске с реактором БРЕСТ-ОД-300. Они планируются к вводу в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

© Фото из открытых источников

С 2014 года мощность атомных электростанций выросла с 25,24 до 29,47 ГВт (на 16,7% или на 4,2 ГВт), а доля АЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 11,3 до 11,98%.

© Фото из открытых источников

С 2014 года выработка электроэнергии на атомных электростанциях России выросла со 180,3 до 222,2 млрд кВт·ч (на 23% или на 41,9 млрд кВт·ч), а доля АЭС в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России выросла с 17,6% до почти 20%.

За восемь лет в промышленную эксплуатацию было введено 9 энергоблоков общей мощностью 7,65 ГВт, то есть четверть от находящихся в эксплуатации (как по количеству, так и по мощности).

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Автор: Алексей Поветкин