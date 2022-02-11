В Тюмени открылся второй госпиталь «Мать и дитя»
Сегодня в Тюмени открылся второй госпиталь «Мать и дитя», на первом этапе это будет госпиталь инфекционного профиля. Проектировщики спроектировали здание как многопрофильный многофункциональный госпиталь. Пока есть необходимость он будет принимать ковидных пациентов. Когда не будет, в госпитале будут лечить людей по основному профилю. Стоимость новой клиники один миллиард рублей, площадь 5000 квадратных метров.
Из-за высокой заболеваемости короновирусом ранее в госпитале были вынуждены некоторым пациентам отказывать в госпитализации. У клиники появилась возможность построить новый госпиталь и теперь здесь могут отказывать помпощь всем пациентам.
Первая клиника федеральной сети «Мать и дитя» открылась в Тюмени в 2019 году на улице Юрия Семовских, 20. Это шестиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров, в котором оказывают все виды хирургической, акушерской, гинекологической и педиатрической помощи. В медучреждение вложили 3,5 миллиарда рублей: финансовую поддержку оказывали и власти региона.
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