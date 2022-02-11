КАМАЗ реализовал первые среднетоннажные автомобили семейства «Компас»

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Автомобили «Компас» — это представители нового среднетоннажного семейства грузовиков КАМАЗ. Первые реализованные в адрес дилеров Приволжского федерального округа — ООО «Автолидер-Север» и ООО «КАМАВТОКОМПЛЕКТ-Ижевск» бортовые автомобили со шторным механизмом открытия тента имеют полную массу 9,5 тонны.

Машины оснащены надёжным четырёхтактным дизельным двигателем Cummins ISF3.8S5154 с турбонаддувом, мощностью 154 л. с., механической 6-ступенчатой коробкой передач LC6T540B. Ёмкость топливного бака — 250 литров. Снаряжённая масса шасси зависит от применённой колёсной базы и может составлять от 3125 до 3405 кг. Ресурс автомобиля — 800 тыс. км, межсервисный интервал составляет 20 тыс. км.

Кабина широкая, комфортабельная, со спальным местом. Подвеска кабины четырёхточечная, спереди — торсионная, сзади — на резиноупругих элементах. Для удобства водителя предусмотрены регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, аудиосистема с управлением на руле.