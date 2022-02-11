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Транспорт и логистика

КАМАЗ реализовал первые среднетоннажные автомобили семейства «Компас»

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Автомобили «Компас» — это представители нового среднетоннажного семейства грузовиков КАМАЗ. Первые реализованные в адрес дилеров Приволжского федерального округа — ООО «Автолидер-Север» и ООО «КАМАВТОКОМПЛЕКТ-Ижевск» бортовые автомобили со шторным механизмом открытия тента имеют полную массу 9,5 тонны.

Машины оснащены надёжным четырёхтактным дизельным двигателем Cummins ISF3.8S5154 с турбонаддувом, мощностью 154 л. с., механической 6-ступенчатой коробкой передач LC6T540B. Ёмкость топливного бака — 250 литров. Снаряжённая масса шасси зависит от применённой колёсной базы и может составлять от 3125 до 3405 кг. Ресурс автомобиля — 800 тыс. км, межсервисный интервал составляет 20 тыс. км.

Кабина широкая, комфортабельная, со спальным местом. Подвеска кабины четырёхточечная, спереди — торсионная, сзади — на резиноупругих элементах. Для удобства водителя предусмотрены регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, аудиосистема с управлением на руле.

Напомним, новый проект «КАМАЗа» — «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» — 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках. На шасси автомобилей «Компас» возможна установка широкого перечня спецнадстроек: различные модификации фургонов (изотермические, промтоварные, рефрижераторы), бортовые автомобили с КМУ, мусоровозы, мультилифты, эвакуаторы, автогидроподъемники и т. д. Во втором полугодии 2022 года «КАМАЗ» планирует вывести на рынок более компактную и лёгкую модель «Компас-5» полной массой 5,5 тонны.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/sta...tovali_prodazhi_avtomobiley_kompas/

КАМАЗ
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