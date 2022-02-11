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Судостроение и судоходство

Разгрузка первого речного электробуса от верфи Emperium в Москве:

Теперь будут тестировать, проверять ход в холодную погоду, настраивать технику и работать над деталями салона. Летом электрические суда начнут возить пассажиров по двум маршрутам: Фили — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-96196967&id=456239741&hash=0fb4b239c7b7c532
Источник: https://vk.com/wall-166596029_141232

судостроение
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