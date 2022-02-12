Новое производство на Туймазинском заводе автобетоновозов

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В ПАО «ТЗА», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкортостане, осваивается новое производство: теперь здесь расположена линия по сборке шторных полуприцепов для автомобилей КАМАЗ, сообщает пресс-служба компании.

На двух дочерних предприятиях «КАМАЗа», расположенных в Башкортостане, произошли кардинальные изменения: линия по сборке шторных полуприцепов для автомобилей КАМАЗ перемещена с «НЕФАЗа» на Туймазинский завод автобетоновозов. Когда «КАМАЗ» вышел на рынок с новым премиальным продуктом поколения К5, тягачу потребовалась вторая часть — полуприцеп.

Изначально их собирали на «НЕФАЗе», но со временем там широко стало развиваться производство нового модельного ряда пассажирского транспорта. «Соответственно, появился дефицит по площадям и людям, а на ТЗА эти ресурсы имеются. Таким образом, мы приступили к реализации инвестиционного проекта по освоению полуприцепной техники на площадке ТЗА. С сентября 2021 года развернулась большая совместная межзаводская работа „КАМАЗа“, „НЕФАЗа“ и ТЗА. На территорию нашего завода перевезли производство полуприцепной техники», — пояснил генеральный директор ТЗА Сергей Кленько.

В рамках проекта потребовалась реорганизация пролётов № 7 и № 8 на площади около 5000 кв. метров. По словам Сергея Кленько, сегодня завод выпускает уже 150-160 полуприцепов в месяц.

«Наша задача — организовать на первом этапе сборку до 2000 полуприцепов в год с дальнейшим развитием мощностей до 5000. Развитие этого проекта позволяет нам значительно увеличить объём товарной продукции ТЗА. Если в 2020 году он составлял 1,8 млрд рублей, в 2021 году — 2,7 млрд, то в текущем году с выходом 1800-1900 единиц полуприцепной техники мы ещё раз двоекратно увеличим объём — до 5 млрд рублей», — подвёл итоги и поделился планами Сергей Кленько.