Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продаже фотосепараторов — создала бесплатный сервис для производителей и переработчиков сельхозкультур на основе технологии Big Data. Он получил название «Хлеборобот». Ежедневно сервис анализирует порядка тысячи сообщений с открытых площадок для торговли сельхозкультурами и формирует отчёт о динамике цен, спросе и предложении на пшеницу, горох, просо, ячмень и другие востребованные продукты. В перспективе «Хлеборобот» поможет аграриям быстрее и проще, чем сейчас, продавать свою продукцию.

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«Изначально мы создали „Хлеборобот“ на основе технологии Big Data для внутренних нужд. Чтобы знать, как выглядит рынок сельхозпродукции и какова будет потребность в наших фотосепараторах — аппаратах для сортировки сыпучих продуктов. Анализ позволил нам понимать, для каких культур понадобится оборудование, в каком регионе, какой конфигурации, сколько аппаратов мы сможем продать. Теперь же мы решили поделиться своими наработками с аграриями. Наша цель — помочь им быстрее и выгоднее продавать свою продукцию. Успешность производителей в перспективе приведёт к повышению спроса на наше оборудование», — рассказывает руководитель проекта «Хлеборобот» компании «СиСорт» Игорь Юрьев.

Сервис бесплатный, компания не планирует брать деньги за пользование им. По словам Юрьева, сейчас информация о продаже сельхозкультур в России разрознена, существует много разных площадок, производителям приходится искать данные в разных источниках. Существует более сотни каналов в Telegram, в которых происходит торговля семечкой, кукурузой, зерном. «Хлеборобот» в сутки анализирует порядка тысячи сообщений из различных источников и концентрирует данные в одной таблице.

"Пока это только статистика — где, что, сколько стоит, сколько грузов куда перевозится (у нас есть договоренности о получении информации в крупных логистических компаниях). Также собирается информация из

государственных открытых источников — все, что опубликовано на тему определённой культуры", — рассказывает Юрьев.

Отчёты составляются по 20 наиболее распространённым культурам (пшеница, лён, просо, горох, ячмень и др). Данные по редким тоже собирается и при необходимости могут быть опубликованы.

«Следующим шагом мы хотим создать удобный инструмент, чтобы сельхозпроизводителю не нужно было искать, куда продать, кому продать, и сделать фильтр, чтобы человек мог сам настроить — какой продукт его интересует, в каком регионе — и ему будут приходить подходящие сообщения из всех источников. А следующий этап позволит аграрию написать: хочу купить пшеницу такого-то класса, и это объявление разместится во всех источниках. Поскольку человек будет работать с этим из „одного окна“, сделки пойдут быстрее», — сообщает Юрьев.

Сервис «Хлеборобот» имеет свой Telegram-канал: https://t.me/hleborobot

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 18 странах мира, поставки оборудования идут в 28 стран.