«Швабе» поставил медоборудование в Ирак и Малайзию

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех передал дистрибьюторам первые партии инфракрасных обогревателей и многофункциональных аппаратов ингаляционной анестезии. Российская техника будет работать в лечебных учреждениях Багдада и Куала-Лумпура.

Впервые на экспорт в Ирак и Малайзию выходят ИК-обогреватель для новорожденных «Лучистое тепло — BONO» и анестезиологический комплекс МАИА-01 — все производства Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ). В конце 2021 года изделия прошли регистрационную процедуру местных министерств здравоохранения.

«Поставки реализованы по итогам победы в открытых аукционах. Наша продукция выбрана партнерами в том числе за счет своих функциональных и эксплуатационных свойств, на практике проверенных врачами России и ряда стран мира. Ранее в Багдад и Куала-Лумпур мы экспортировали аппараты поддержки дыхания, инкубаторы и фототерапевтическое оборудование. Отправка новых видов изделий стала расширением существующего взаимодействия», — рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Обогреватель «Лучистое тепло — BONO» используется как основной или дополнительный источник тепла для новорожденных в процессе проведения реанимационных мероприятий и сверхинтенсивной фототерапии младенцев в перинатальных центрах, учреждениях родовспоможения, НИИ охраны материнства и детства.

Комплекс МАИА-01 может применяться при ингаляционной анестезии детей от одного года и взрослых во время хирургических вмешательств и искусственной вентиляции легких.

Данные изделия отмечены различными наградами, в том числе как перспективные разработки в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины. Сегодня медоборудование, включая аппараты для реанимации и интенсивной терапии ослабленных младенцев, производства уральского предприятия «Швабе», работает в сотнях клиник РФ и зарубежья