Индустриальная видеокарта «Радуга»
Видеокарта «Радуга» выполнена в конструктивном исполнении PCIE x16 и способна поддерживать до шести дисплеев с интерфейсом DisplayPort 1.2.
ВК «Радуга» обеспечивает высокую производительность в обработке 3D графики, декодировании компрессированных потоков видео H.264, VC-1, MPEG4, MPEG2.
Конструктивное исполнение: PCI Express Standard height, half length card x16.
Спецификация
- GPU AMD Radeon E8860, расширяет возможности для параллельной обработки;
- 2Гб встроенной памяти GDDR5 (1125МГц, 128бит);
- 768 Гфлопс одинарной точности пиковая;
- 48 Гфлопс двойной точности пиковая;
- До 6 независимых дисплеев;
- Слот PCIe х8; Gen2, Gen1 (разъём P15), совместимость с PCIe x1, x2, x4;
- Кондуктивным охлаждением: минус 50 до +70°C;
- Проточным воздушным охлаждением: минус 40 до +70°C;
- Поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2;
- Windows и Linux драйверы (x86) 32 или 64 бита;
- Драйверы для ОС реального времени, доступны по запросу.
Видеовыходы:
- Поддержка разрешений до 4096×2160@60Гц;
- 24-битная или 30-битная цветность;
- Поддержка стерео (3D) дисплеев;
- Передача звука через DisplayPort до 192кГц;
- Надёжное винтовое крепление видео кабелей и переходников.
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