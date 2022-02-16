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Электроника, электротехника и приборы

Индустриальная видеокарта «Радуга»

 © novomar-spb.ru

Видеокарта «Радуга» выполнена в конструктивном исполнении PCIE x16 и способна поддерживать до шести дисплеев с интерфейсом DisplayPort 1.2.

ВК «Радуга» обеспечивает высокую производительность в обработке 3D графики, декодировании компрессированных потоков видео H.264, VC-1, MPEG4, MPEG2.

Конструктивное исполнение: PCI Express Standard height, half length card x16.

Спецификация

  • GPU AMD Radeon E8860, расширяет возможности для параллельной обработки;
  • 2Гб встроенной памяти GDDR5 (1125МГц, 128бит);
  • 768 Гфлопс одинарной точности пиковая;
  • 48 Гфлопс двойной точности пиковая;
  • До 6 независимых дисплеев;
  • Слот PCIe х8; Gen2, Gen1 (разъём P15), совместимость с PCIe x1, x2, x4;
  • Кондуктивным охлаждением: минус 50 до +70°C;
  • Проточным воздушным охлаждением: минус 40 до +70°C;
  • Поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2;
  • Windows и Linux драйверы (x86) 32 или 64 бита;
  • Драйверы для ОС реального времени, доступны по запросу.

Видеовыходы:

  • Поддержка разрешений до 4096×2160@60Гц;
  • 24-битная или 30-битная цветность;
  • Поддержка стерео (3D) дисплеев;
  • Передача звука через DisplayPort до 192кГц;
  • Надёжное винтовое крепление видео кабелей и переходников.
Источник: http://novomar-spb.ru/videocard-raduga-rev2.html

электроника, информационные технологии
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