Зимнее Кемерово — столица Кузбасса с высоты
Столица Кузбасса расположена в Сибири на реке Томь, в 3000 километрах от Москвы. Это крупный индустриальный центр шахтерского края, экономика которого основана на угольной и химической промышленности. Есть мнение, что имя города происходит от тюркского наречия и звучит как «кемер» что в переводе означает склон горы, обрыв. В Кемерове живут более 55о тысяч человек, это самый крупный город области.
1. Первые упоминания о населенных пунктах на месте современного города относятся к 20-м годам XVIII века. Официальный же год рождения Кемерова — 1918, он был образован из старых сёл Щеглово и Кемерова.
2. В Кемерове живут более 550 тысяч человек, это самый крупный город области. Население понемногу растет за счет приезжих из других городов области, хотя в целом из региона уезжают, прежде всего в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург.
3. Главная площадь города — площадь Советов. По её периметру компактно расположены органы власти: областной совет, администрация региона, администрация города, управление ФСБ и др. На площади проходят главные торжества и массовые мероприятия.
4. Притомский проспект.
5. Парк Ангелов.
6. Парк располагается на месте сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».
7. Советский проспект.
8. Монумент «Память шахтёрам Кузбасса».
9. Автор монумента — Эрнст Неизвестный.
10. Восьмой кассационный суд.
11. Притомский проспект.
12. Главное управление Кемеровского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
13. Декоративная композиция «75 лет Победы».
14. Кемеровское президентское кадетское училище.
15. Музей-заповедник «Красная Горка».
16. Кемеровский государственный университет.
17. Кемеровская ГРЭС.
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