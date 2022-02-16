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Столица Кузбасса расположена в Сибири на реке Томь, в 3000 километрах от Москвы. Это крупный индустриальный центр шахтерского края, экономика которого основана на угольной и химической промышленности. Есть мнение, что имя города происходит от тюркского наречия и звучит как «кемер» что в переводе означает склон горы, обрыв. В Кемерове живут более 55о тысяч человек, это самый крупный город области.

1. Первые упоминания о населенных пунктах на месте современного города относятся к 20-м годам XVIII века. Официальный же год рождения Кемерова — 1918, он был образован из старых сёл Щеглово и Кемерова.

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2. В Кемерове живут более 550 тысяч человек, это самый крупный город области. Население понемногу растет за счет приезжих из других городов области, хотя в целом из региона уезжают, прежде всего в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург.

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3. Главная площадь города — площадь Советов. По её периметру компактно расположены органы власти: областной совет, администрация региона, администрация города, управление ФСБ и др. На площади проходят главные торжества и массовые мероприятия.

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4. Притомский проспект.

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5. Парк Ангелов.

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6. Парк располагается на месте сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

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7. Советский проспект.

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8. Монумент «Память шахтёрам Кузбасса».

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9. Автор монумента — Эрнст Неизвестный.

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10. Восьмой кассационный суд.

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11. Притомский проспект.

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12. Главное управление Кемеровского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

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13. Декоративная композиция «75 лет Победы».

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14. Кемеровское президентское кадетское училище.

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15. Музей-заповедник «Красная Горка».

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16. Кемеровский государственный университет.

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17. Кемеровская ГРЭС.

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