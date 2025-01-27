На кемеровском «Азоте» запустили собственное производство высокотехнологичных деталей и станков

На кемеровском «Азоте» задачу импортозамещения решили собственным производством высокотехнологичных изделий. Причём не только для химической отрасли. Мощности позволяют закрывать потребности предприятий и других отраслей.

Без шума и пыли. Производительность этого многофункционального обрабатывающего центра в полтора раза выше аналогов. Самая дорогая покупка при модернизации бывшего ремонтно-механического цеха. Несколько десятков миллионов рублей.

Рабочее колесо, которое сделали на этом оборудовании, это маленькая заготовка. На самом деле он работает в габаритах до 630 миллиметров.

Пятиосевой обрабатывающий центр заменяет сразу несколько токарно-фрезерных станков. Сотрудники прошли обучение у поставщика оборудования. Сейчас готовы делиться опытом с коллегами.

«Изготавливаем пробники, опытные образцы, детали для импортного оборудования нашего производства. Точность этого станка достигает 5 микрон, в 100 раз меньше человеческого волоса», — рассказал Владислав Ершов, наладчик станков и манипуляторов станков инженерно-конструкторского центра КАО «Азот».

Арсенал инженерно-конструкторского центра уже более 20 «умных» станков, в том числе с числовым программным управлением. Объём инвестиций свыше миллиарда рублей. На сегодня он полностью закрывает собственные потребности «Азота» в деталях для импортных агрегатов.

Благодаря программному обеспечению, весь процесс — от 3D модели, расчётов и документации до изготовления самой сложной детали — занимает всего несколько дней. В прошлом году здесь уже помогли кемеровским энергетикам отремонтировать сложный узел. Выполнен заказ и для крупного сельхозпредприятия Кузбасса.

«На сегодня в нашем ИКЦ трудится более 150 сотрудников. Мы с каждым днем наращиваем штатные единицы. Мы готовы рассматривать внешних потребителей и готовы выполнять внешние заказы», — рассказал Василий Курганов, директор инженерно-конструкторского центра КАО «АЗОТ».

В планах открытие нового корпуса площадью 4,5 тысяч квадратных метров. С помощью 32-тонных кранов будут обрабатывать и крупногабаритные изделия. Это позволит «Азоту» экономить сотни миллионов рублей.

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