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Блог компании polair™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Новое холодильное оборудование для магазинов

Крупнейших холодильный завод коммерческой техники в России — завод POLAIR, запустил в производство новый низкотемпературный шкаф объемом 1400 л со стеклянными дверьми — DB114-S! Шкаф незаменим в магазинах любых форматах и форм торговли, в том числе, в магазинах «без покупателей» Dark Store!

DB114S_ver2_300x300.pngDB114S_ver2_300x300.png © polair.com

Идеален для демонстрации и продажи мороженого, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, овощей, фруктов и т. п.DB114-S воплотил в себе разработки специалистов конструкторских бюро нескольких заводов POLAIR Group.

Шкафы работают в температурном режиме до -18°С, оснащены мощной инновационной холодильной системой. Комплектуются стеклопакетами Frosteco, которые остаются прозрачными во всех режимах работы и обеспечивают максимальную визуализацию содержимого и возможность сканировать QR коды и штрих коды без открывания дверей.

Шкафы экономичны с точки зрения энергопотребления т.к. в качестве хладагента применен эффективный пропан, а стекла DB114-S не имеют подогрева! DB114-S выпускаются в двух версиях — с панелью канапе и без нее.

ГК Полаир (POLAIRGROUP) — это крупнейший российский производитель профессионального оборудования для предприятий общественного питания и торговли, с внушительной продуктовой линейкой. В группу компании входят четыре завода выпускающие продукцию под брендами POLAIR, CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA. Продукция экспортируется в Европу и страны СНГ.
Источник: https://www.polair.com/about/news/?id=7850

холодильное оборудование, холодильник, магазиностроение
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    17.02.2217:00:16

    Всё круто, но всё же не понятно, почему нельзя европейское отделение назвать по-европейски, а основное по-нашему. Это просто заразная болезнь наших контор. Как будто заранее ждут колониальную администрацию и поэтому заранее уже даже внутри страны всё называют как удобнее для будущих хозяев.    

    #1247822
    • Alex M Alex M
      17.02.2221:11:20

      но всё же не понятно

      Попробую предположить, что английский язык не принадлежит великобритании или сша, а наоборот, официальный язык некоторых африканских стран, Индии. Фактически, это язык международного общения и во всех каталогах азиатских и южноамериканских стран оно будет удобочитаемо выглядеть. В английском языке не заложено ничего, что подчиняет кого-либо, и не дает американской продукции какого либо решающего преимущество чисто из языка

      P. S. Оценивал на онлайн тестах, показывает что я знаю порядка 8000 английских слов, и это не мешает мне реалистично оценивать все подлянки от некоторых носителей языка, рабского чувства не образовалось

      Отредактировано: Alex M~21:16 17.02.22
      #1247843
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        17.02.2221:19:33

        Проблема в том, что маркетологи, выпущенные ВШЭ под руководством любителей Запада вроде Ясина, и потом поступающие в наши конторы на работу, вовсе не на Индию ориентируются. Они воспитаны в рабском мышлении фундаментально. Надеюсь, придёт новое поколение, которое уже не будет смотреть в рот американцам.

        #1247844
        • Alex M Alex M
          17.02.2221:38:00

          Про ВШЭ я полностью согласен, и большинство их анализов и прогнозов вопиюще безграмотны, они просто догматики в худшем смысле. Но они не то чтобы на запад заточены, а скорее наивно пытаются натянуть радужных пони на нашу реальность, это очевидно не работает. Они очень многое упускают в своих анализах и суждении

          Так то согласен, а вот английский язык я люблю и буду с китайскими индийскими и африканскими товарищами на нем общаться, читать статьи и документацию на нем. А с той же Венесуэлой — либо испанский учить, но английский там тоже знают

          #1247847
    • Комментарий удален
  • aleco aleco
    17.02.2221:45:45

    а можно сразу называть регион, где производят?

    #1247850
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