Новое холодильное оборудование для магазинов
Крупнейших холодильный завод коммерческой техники в России — завод POLAIR, запустил в производство новый низкотемпературный шкаф объемом 1400 л со стеклянными дверьми — DB114-S! Шкаф незаменим в магазинах любых форматах и форм торговли, в том числе, в магазинах «без покупателей» Dark Store!
DB114S_ver2_300x300.png © polair.com
Идеален для демонстрации и продажи мороженого, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, овощей, фруктов
Шкафы работают в температурном режиме до -18°С, оснащены мощной инновационной холодильной системой. Комплектуются стеклопакетами Frosteco, которые остаются прозрачными во всех режимах работы и обеспечивают максимальную визуализацию содержимого и возможность сканировать QR коды и штрих коды без открывания дверей.
Шкафы экономичны с точки зрения энергопотребления т.к. в качестве хладагента применен эффективный пропан, а стекла DB114-S не имеют подогрева! DB114-S выпускаются в двух версиях — с панелью канапе и без нее.
ГК Полаир (POLAIRGROUP) — это крупнейший российский производитель профессионального оборудования для предприятий общественного питания и торговли, с внушительной продуктовой линейкой. В группу компании входят четыре завода выпускающие продукцию под брендами POLAIR, CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA. Продукция экспортируется в Европу и страны СНГ.
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