В Ильиногорске запустили производство геотекстиля
15 февраля Группа компаний GeoSM запустила линию по производству высокопрочного нетканого материала — геотекстиля — в рабочем поселке Ильиногорск Нижегородской области. Инвестиции в проект составили 160 млн рублей.
Мощности производства позволяют выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Геотекстиль используется в дорожном строительстве, для защиты дренажных труб, при прокладке нефте- и газопроводов. Продукцию планируется реализовывать на территории России и в странах ближнего зарубежья.
На новом производстве создано 60 рабочих мест. В дальнейшем планируется увеличение штата работников на 20 человек ежегодно, сообщили в региональном правительстве.
GeoSM (Нижний Новгород) занимается производством и оптовой продажей геосинтетических материалов под собственной торговой маркой «Геофлакс» с 2007 года. В компанию входит более 30 представительств в различных регионах страны и за её пределами.
«Геотектиль — один из самых популярных геосинтетических материалов, в последние десять лет. Чаще всего он выполняет укрепительную или разделительную функции. Исходным сырьем для нашего геотекстиля является ПЭТ-сырье — обычные пластиковые бутылки. То есть, наше предприятие не только решает производственные задачи, но и служит элементом системы по переработке отходов», — рассказал директор ГК GeoSM Виктор Парекко.
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