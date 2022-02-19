В Свердловской области открылся распределительный центр «Детского мира»
В Березовском 17 февраля открылся распределительный центр «Детский мир» с покрытием всего Уральского федерального округа.
Инвестиции в строительство РЦ составили 3,2 млрд рублей. РЦ расположен на территории индустриального парка «PNK Парк Березовский» — в 3 км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта «Кольцово».
Новый центр позволит сотрудникам ритейлера обрабатывать 2 млн товаров, а также обеспечит бесперебойную доставку не менее 80% заказов на Урале. Объект стал третьим федеральным распределительным центром компании в стране.
Ввод в эксплуатацию объекта также позволил создать 1000 новых рабочих мест для жителей Березовского и близлежащих населенных пунктов.
https://све.рф/news/14869 (фото)
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