В Свердловской области открылся распределительный центр «Детского мира»

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В Березовском 17 февраля открылся распределительный центр «Детский мир» с покрытием всего Уральского федерального округа.

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Инвестиции в строительство РЦ составили 3,2 млрд рублей. РЦ расположен на территории индустриального парка «PNK Парк Березовский» — в 3 км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта «Кольцово».

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Новый центр позволит сотрудникам ритейлера обрабатывать 2 млн товаров, а также обеспечит бесперебойную доставку не менее 80% заказов на Урале. Объект стал третьим федеральным распределительным центром компании в стране.

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Ввод в эксплуатацию объекта также позволил создать 1000 новых рабочих мест для жителей Березовского и близлежащих населенных пунктов.

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https://све.рф/news/14869 (фото)

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