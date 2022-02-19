Новый бассейн открыли в сельской спортивной школе на Ставрополье
Ставропольский край
с. Летняя Ставка
В селе Летняя Ставка Туркменского муниципального округа состоялось открытие нового бассейна. Бассейн построен при местной детско-юношеской спортивной школе, которую посещают около 600 человек. Работы проведены в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий.
Строительство бассейна начато летом 2020 года. В одну смену его смогут посещать до 40 человек. Длина дорожек — 25 метров, ширина чаши бассейна — 8,5 метра. Ее емкость составляет 350 кубических метров.
С открытием бассейна тренерский штат школы расширен на 5 человек. В бассейн записались уже более 200 юных жителей района. Занятия для них будут бесплатными.
https://stavreg...ke-stavropolya/
Источник: https://atvmedia.ru/news/social/35062
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